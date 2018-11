Marko Cortés asume como presidente del PAN; hace un llamado por la unidad y contra AMLO

Ciudad de México.- Marko Cortés Mendoza, nuevo presidente del PAN durante su toma protesta, hizo una convocatoria a los mexicanos por la unidad y contra el centralismo de poder que, consideró, está implementando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“Con un espíritu constructivo el día de hoy, yo convoco a todos los panistas de México, a todos los mexicanos que aún militan en el PAN, a todos los mexicanos que tienen simpatía en este partido humanista, a un acuerdo por la unidad de Acción Nacional, un acuerdo de Acción Nacional para cuidar a México y que sigamos siendo un instrumento valioso para la democracia.

Un acuerdo para la unidad de Acción Nacional para poder hablar con fuerza y contundencia a los 60 millones de mexicanos que no votaron por Andrés Manuel López Obrador, y a los que votaron por él pero ya se ven decepcionados.

Un acuerdo por la unidad donde estemos todos: militantes, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, donde estemos todos los panistas. Un acuerdo nacional por la unidad para generar equilibrios y contrapesos dentro del PAN y fuera de PAN”, dijo el nuevo dirigente.

El político michoacano señaló que es imperante este principio de unidad para volver a hacer competitivo a Acción Nacional y reiteró que el reto de su partido es dual: para hacer una correcta oposición y ser buen gobierno en donde lo son.

“Esa dualidad la vamos a conquistar, somos la única alternativa visible en México”.

Aseguró que nuestro país “ya no puede caer en ese error, en ese pleito entre ellos y nosotros, no caigamos —desde aquí le digo al señor presidente electo— en ese conflicto de unos y otros, de los buenos y los malos, de los ricos y los pobres, no caigamos en la confrontación de los mexicanos que eso no deja nada bueno.

Le decimos desde aquí el presidente electo que todos somos mexicanos y que no adonde la polarización”, sentenció.



