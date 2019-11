Hay retroceso democrático: Marko Cortés

Los primeros 365 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador son el año de la incertidumbre, calificó el Parido Acción Nacional, en voz de su dirigente, Marko Cortés Mendoza.

Los retrocesos, las imposiciones, las violaciones a la Constitución y la democracia, y donde se pretende centralizar al gobierno en una sola persona, abundó.

“Es claro que hay un retroceso democrático, es claro que hay un abuso de poder, es claro que hay una hegemonía política que está buscando controlarlo y manipularlo todo absolutamente”, sentenció el presidente nacional del PAN.

En entrevista con El Sol de México, Marko Cortés Mendoza apuntó que uno de los más graves riesgos y amenazas para el segundo año de gestión, además de la economía y la seguridad, será la intención del gobierno federal de acotar la autonomía de las instituciones del Estado Mexicano y el debilitamiento a la democracia.

Al hacer un recuento, Cortés Mendoza recuerda que esto comenzó cuando se instaló Morena en el Congreso de la Unión, en donde compararon diputados de otros partidos para construir una mayoría calificada, que dijo es “artificial porque no fue con los votos de la sociedad”. Cuan do “colonizaron” la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con personajes que no tenían conocimientos en el sector.

También apuntó la desaparición del INEE, la renuncia exigida de la magistrada Janine Otálora por su resolución en los comicios de Puebla “que no les gustó”, su pretensión por controlar al Poder Judicial de la Federación (PJF), la remoción de Gonzalo Hernández dl Coneval, las reducciones presupuestales a los órganos constitucionales autónomos y la imposición de Rosario Piedra en la CNDH.

¿Cómo termina el primer año de gobierno AMLO?

El primer año está lleno de la incertidumbre por lo que son los resultados para todos los inversionistas para los diferentes sectores productivos, incertidumbre para todos los trabajadores que hoy pueden estar viendo en riesgo su trabajo y lamentablemente lo vemos como un año en donde México retrocede está en una situación mala en materia de seguridad pasamos a una situación mucho peor con los peores índices de violencia con el más alto número de ejecuciones en el año de gobierno

Con lo que está ahorita ocurriendo con Estados Unidos es claro la falta de capacidad de garantizar la paz y la seguridad que exigen los mexicano ya hasta los Estados Unidos están tratando de intervenir por eso nosotros exigimos que se tomen medidas inmediatas ante el fracaso en materia de seguridad.

¿Y las reformas al INE, esta reducción a los partidos, no es también un atentado a esta democracia?

Sería parte de los retrocesos del gobierno en materia democrática de respeto a las instituciones a los equilibrios y contra pesos del poder.

¿Es una?

Más allá de imponer a quién consideran ellos adecuados porque la sociedad no lo hace así, es que lo hacen contra el orden constitucional, porque la CNDH hoy legalmente esta acéfala porque quien quiere ostentar el cargo no es elegible, primero porque mintió respecto de su participación en el consejo nacional estatal de Morena y porque no reunión la mayoría calificada para ser elegible, y siguiendo el mal ejemplo del gobierno federal, en puebla acaban de elegir sin mayoría calificada al auditor superior del estado y este tampoco tiene la mayoría calificada les falto un voto y de todos modos lo imponen a la fuerza porque tienen el control

Ahí es donde esperamos que México no viva un retroceso en la justicia, y ahí es donde se pondrá a prueba el poder judicial de la federación

¿Frente a esta mayoría de Morena, qué papel debe jugar el PAN de cara al 2021?

Sin duda debemos de apostar a ser un verdadero contrapeso, que la gente nos vea como la oposición que construyamos para que Acción Nacional sea la alternativa democrática, que ayude a la gente, decirle que hay una alternativa, que hay otro opción, que esa opción es Acción Nacional, que está firme, consistente, en los diferentes señalando todo eso que no está bien y construyendo.

¿Se abre la puerta en 2021 para poder recuperar peso en el Congreso?

Estamos trabajando muy fuerte para que en el 2021 haya nueva mayoría en la Cámara de Diputados, que regrese el diálogo, que regrese la discusión y estamos trabajando para ganar varios estados, las gubernaturas y presidencias municipales. Estamos trabajando fuerte para ir en una campaña donde la gente pueda contrastar y valorar que donde gobierna el PAN se vive con resultados mejor

¿Tienen opciones reales?

Tenemos posibilidades muy reales como cuando ganamos Aguascalientes ahora en 2019, así cuando ganamos Tamaulipas cuando ganamos Durango, todas estas elecciones en este 2019. Claro que tenemos todas las posibilidades y estamos trabajando para ello.

¿Está disminuida la oposición como decía el presidente?

Estamos fortalecidos y trabajando de la mano con la sociedad.