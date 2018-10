Marko Cortés pugnará por un PAN fuerte con el próximo gobierno

Guadalajara.- El candidato a la presidencia del CEN del PAN Marko Cortés en entrevista con EL OCCIDENTAL declaró que pugnará porque el PAN, sea un partido fuerte, incluyente, de contrapeso con el próximo Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Aclaró que no será una oposición a ultranza.

De llegar a la dirigencia Nacional va por un Código de ética, que incluirá sanciones a quienes no vayan acordé a lo que marcan los estatutos y Reglamentos del Partido "nunca más un panista que apoye a un candidato de otro partido; nunca más un panista que difame a otro panista".

Política Multan a PRI y PVEM por usar imagen de menores en propaganda

Cortés se pronunció porque el Gobierno de López obrador no debe ser promotor de la legalización del aborto, el blanquiazul está a favor de la vida.

El PAN va porque el Gobierno de López obrador no sea un gobierno que impulsa la legalización del aborto como lo planteó Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaría de Gobernación, sino que el Gobierno debe ser promotor de evitar el embarazo no deseado, el Gobierno debe ir por la cultura de la prevención "el PAN no busca penalizar cuando una dama desea abortar, sino buscar alternativas para evitar el embarazo no deseado pero no legalizándolo, porque al hacerlo simplemente lo fomenta".

Este miércoles será el debate en busca de la dirigencia Nacional, por lo que será hasta hoy cuando se concentre en su preparación, ya que hasta este martes estuvo en reuniones con la militancia exponiéndoles su propuesta.

En la entrevista que concesión a la Organización Editorial Mexicana (OEM) al término de su reunión con militantes en el Estado de Colima, puntualizó que llega fuerte al debate.

Su proyecto para el partido es de Unidad y democracia al interior, regresar a las asambleas, a las elecciones democrática, al debate.

Política A favor de la vida y en contra de la interrupción del embarazo: Marko Cortés

"Nunca más permitir que un panista apoye a un candidato de otro partido “nunca más un panista difame a otro panista", manifestó.

Cortés, externó llega fuerte al debate con la suma de expresiones de diferentes grupos y militantes en casi todos los estados del país.

"He logrado sumar e incluir visiones en cada uno de los Estado y eso me da gran fortaleza, porque es Unión en hechos y no sólo sea discurso campaña", añadió.

La militancia pide seamos una sola voz congruente y sólida y de verdadero contrapeso en el próximo Gobierno federal.

Así como una oposición fuerte, clara constructiva y que "nuestra voz se escuche y nuestras ideas se tomen en cuenta"

Eso sí destacó el PAN se opondrá a lo que vaya en contra de las ideas de los panistas, a lo que debilite el equilibrio de poderes y Derechos y debilite a la democracia.

Reiteró que va por una democracia interna entre los militantes, que no haya alianzas Electorales.