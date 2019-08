Martí Batres impugnará ante Comisión de Morena elección a presidencia del Senado

Al criticar que Ricardo Monreal no lo encara frente a frente, el senador y todavía presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, adelantó que presentará una denuncia ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena para impugnar lo que calificó como un fraude electoral en la elección interna para la renovación de la Mesa Directiva de este órgano.

"Planteé una cosa muy sencilla: que continúe este esquema, que lo que ha funcionado se mantenga. Que además nos permitirá equilibrio, buen funcionamiento y armonía, ¡y lo que obtuve fue una respuesta increíble de violencia política! impresionante!", expresó Batres Guadarrama.

"Ningún adversario de otra fuerza política me ha tratado así, ninguno como me ha tratado el senador Monreal", acusó.

El senador de Morena abundó que no judicializará las irregularidades que denuncia, pues aclaró que no cuenta con la autorización de algunos de los 29 senadores que lo apoyaron para sostener las acusaciones que éste lanzo en Twitter en donde denunció una serie de “amenazas, chantajes y cañonazos”.

“No me interesa penalizar el tema. Cada quien conoce las historias y cada quien en su momento contará su historia, eso lo dejo ya al ejercicio de cada uno de los compañeros y compañeras. Lo que me haya comentado tampoco estoy yo autorizado para reproducirlo, entonces ya cada quien tendrá que decir cuál es su experiencia”, comentó.

En medio de estas acusaciones el senador Martí Batres también señaló que lo que daña a Morena no son las denuncias que se presenten en torno a irregularidades, sino que lo que daña es realizar estas prácticas, cuando dijo “hemos dado una lucha contra el fraude electoral histórica”.

“Lo que no puedo aceptar es un atropello. Atropello de las normas, de los principios de Morena y atropello contra mi propia persona. Sería indigno de mí mismo aceptar un atropello así. Naturalmente que si se comete tengo que denunciarlo, tengo que decirlo”, insistió.

Rechazó buscar un cargo más dentro o fuera del Senado, al tiempo que criticó que el también presidente de la Junta de coordinación Política del Senado, Monreal Ávila envíe columnas todos los días para “calumniarlo” y “ni siquiera dice las cosas de frente”.

“¡No, no! No me merecía, no me lo merezco y tengo aprecio por la dignidad de las personas y por mi propia dignidad, pero no estoy presionando para que me den otro cargo, lo que quiero es que haya legalidad”, enfatizó.

"¿Por qué está obsesionado el senador Monreal con sacarme de la Mesa Directiva? Es una obsesión parece que se la va la vida en eso", añadió, mientras dijo a él no se le va la vida en eso.

“Yo no entiendo la lucha política como una lucha por los cargos. Los cargos no son un fin en sí mismo. Entiendo bien que los espacios de decisión pueden ser muy útiles para impulsar transformaciones, pero a mí son se me va la vida en eso. Puedo ser presidente del senado o puedo ser un senador y no tengo problema en ello, lo que no puedo aceptar es la injusticia es el fraude la manipulación de ninguna manera”, refrendó.