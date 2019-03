Hay conflicto de intereses en elección de ministra a la SCJN, asegura Kuri

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Mauricio Kuri González reiteró que este martes la bancada que representa no acompañará el nombramiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no haber en la terna un perfil de idoneidad.

En entrevista con el noticiario ABC Diario en el 107.9 de FM, bajo la conducción de Adán Olvera y Sergio Magaña, el senador queretano dijo que la bancada panista no apoyará la terna presentada por el gobierno federal ya que, si bien es gente preparada y capaz, en todos los casos hay conflictos de intereses.

Kuri González reconoció, no obstante, que contrario al tema de la Guardia Nacional hoy en el Senado no hay un bloque opositor “tan cerrado” para la elección de la ministra que sustituirá en el cargo a Margarita Luna Ramos y ratificó que “el Partido Acción Nacional no va a acompañarlos en este nombramiento porque evidentemente hay conflicto de intereses, pero la verdad es que en esta ocasión no hay un bloque tan cerrado como el que se tuvo para el tema de la Guardia entonces puede ser que se cuente con el número de votos para tener la siguiente ministra”.

Reconoció en Celia Maya, Loretta Ortiz y Jessica Esquivel la trayectoria y capacidad profesional, pero evidentemente que en la terna hay conflictos de interés por la cercanía con el actual Gobierno federal y el partido Morena.

Justificó la oposición de su partido al señalar que “nosotros hemos sido muy congruentes Y es que no nos damos cuenta de la importancia de un ministro que es en el Poder Judicial la más alta responsabilidad que se puede tener; son 11 ministros que se quedan por 15 años y tienen la responsabilidad de ser contrapeso de las decisiones”.

Kuri González insistió en que hoy quienes aspiran al cargo cumplen con los requisitos, pero no con el perfil de idoneidad y es importante decirle al ciudadano “que estamos del lado correcto de la historia”.