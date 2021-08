Mauricio Toledo pide licencia como diputado por tiempo indefinido

El diputado federal Mauricio Toledo, solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo.

Toledo Gutiérrez envío el martes 10 de agosto un documento dirigido a Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, un día antes de que la Cámara de Diputados analice quitarle el desafuero al legislador por presunto enriquecimiento ilícito.

En la solicitud, Toledo Gutiérrez aseveró que no hay un trato imparcial por parte de las autoridades, por lo que prefiere separarse de su cargo.

"Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión", señaló el legislador.

Toledo acusado de enriquecimiento ilícito

Cabe recordar, que el Ministerio Público de la Ciudad de México acusa al legislador de enriquecimiento ilícito, debido a un "incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio" cuando fue jefe de la delegación de Coyoacán, entre 2012 y 2015.

Tras investigar las declaraciones patrimoniales de Toledo desde 2006 hasta hoy, la Fiscalía capitalina concluyó que el diputado cuenta con inmuebles cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó realizar hoy un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados para analizar los dictámenes de desafuero del legislador del Partido del Trabajo.