Mauricio Vila, Alejandro Murat y Claudio X. González, entre los presidenciables de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, lejos de quienes integran su gabinete presidencial, también ve como posibles presidenciables a integrantes de otros partidos.

“Me preguntaban que si el que está de gobernador de Yucatán (Mauricio) Vila. Dije sí, cómo no. Me preguntan ustedes, seguramente me quieren preguntar por Alejandro (Murat), pues también”, aseguró frente al mandatario estatal en conferencia de prensa desde Oaxaca.

En ese sentido aseguró que incluso toma en cuenta a Claudio X. González, quien ayudó a integrar la coalición Va por México y que ha sido un abierto opositor del gobierno obradorista desde que inició el sexenio.

Ante esto, el presidente López Obrador sólo pidió “que no haya tapados, todos tienen esa posibilidad de participar”.

“Yo solo les doy un consejo. O sea, nada más es que si se tiene una responsabilidad lo primero es cumplir con la gente, porque si se dedican a hacer campaña y todavía tienen una responsabilidad, la gente los va castigar. Porque el pueblo es mucha pieza, se da cuenta de todo”, dijo.

Minutos antes el presidente había vuelto a mencionar a integrantes de su equipo de gobierno, quienes desde hace meses han hecho públicas sus aspiraciones para sucederlo en la carrera presidencial del 2024.

Sobre el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López dijo que “es de primera. Mi paisano, extraordinario secretario de gobernación. Me ayuda mucho”.

De igual manera nuevamente mencionó al canciller Marcelo Ebrard, que “me está representando en la Cumbre (de las Américas en Estados Unidos) muy bien, con mucha dignidad, defendiendo la política exterior de México. Un político profesional”.

Finalmente mencionó a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a quien calificó como una mujer “trabajadora, inteligente, honesta” e incluso a Tatiana Clouthier, secretaría de Economía.

“Nada más imagínense. Su tradición política, hija de uno de los políticos opositores más importantes de este país en la historia. De Manuel Clouthier, Maquío”, resaltó el mandatario federal.