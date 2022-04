MC y ciudadanos influencers proponen impulsar #LeyInfluencer

A través de la senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, se abrió las puertas del Senado de la República a integrantes de distintas plataformas digitales que solicitan la creación de una iniciativa de ley que regule la publicidad con creadores de contenido, “influencers” y figuras públicas en redes sociales y otras plataformas digitales, denominada #LeyInfluencer.

Junto con el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, recibieron por parte de los creadores de contenido un archivo electrónico con 41 mil 530 firmas recabadas a través de la plataforma Change.org durante los últimos meses con la finalidad de que el Congreso de la Unión impulse una política pública que proteja a la ciudadanía y a consumidores de los productos y servicios ofertados por los “influencers” en redes sociales.

La senadora Kempis asumió el compromiso de discutir este tema de manera abierta y plural con el resto de las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República.

Conferencia de prensa del Senador, Emilio Álvarez Icaza. Foto: Laura lovera

"La discusión se tiene que abrir precisamente para que las reglas estén claras, para que todo sea transparente, no es malo promocionar algo, no podemos limitar la libertad de las personas de hacer uso de sus cuentas de redes sociales, sin embargo, sí es muy importante que se transparenten y que se diga con claridad, no pasa absolutamente nada, no tiene por qué estar oculto que hay publicidad pagada y que se le paga a las personas por promover o promocionar algo", expuso.

"A pesar de que es un derecho emergente, porque son nuevas dinámicas digitales, es un derecho que se ha trabajado años atrás también en la televisión, la radio y los medios tradicionales. Entonces, es llevar la discusión que ya se ha tenido para radio y televisión en cuestión de publicidad, pero ahora en medios digitales, pero todavía tenemos que hacerle llegar esto a las y los senadores en pluralidad y tendríamos que abrir la discusión con ellos y ellas", dijo.

Conferencia de prensa del Senador, Emilio Álvarez Icaza. Foto: Laura Lovera

La iniciativa ciudadana plantea cambios en la ley para definir el concepto de publicidad con creadores de contenido, obligar a los influencer a transparentar la publicidad de forma explícita, sensibilizar a la población consumidora de los riesgos y estafas de la publicidad e información engañosa, así como generar certeza legal para los influencers y las empresas.

Entre los asistentes estuvieron presentes Maximilian Murck, director general de Tec-Check; Arturo Hernández, de "Los Supercívicos"; Héctor Trejo, de What The Fake; y Daniela Shmill, directora de campañas de Change.org.