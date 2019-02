Me están jugando chueco, buscan favorecer a Barbosa: Armenta Mier 

Después de que la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, anunciara una encuesta para definir al mejor candidato para las elecciones extraordinarias de Puebla, el aspirante y senador de este partido, Alejandro Armenta Mier denunció que le están jugando chueco y se busca favorecer a Miguel Barbosa.

¿Le están jugando chueco?, se le preguntó. “Sí, pero confío en la democracia y si se hace una encuesta objetiva, certificada, que sea apegue a la imparcialidad, estoy convencido de que voy a salir arriba”, reviró.

Política Oficial, INE organizará las elecciones a la gubernatura de Puebla

En este sentido, el aspirante a gobernador de Puebla señaló que “aunque violente mis derechos, aunque violente mis legítimas aspiraciones, de mi parte va a tener (Yeidckol Polevnsky) gratitud y respeto”.

“Pero creo que no le conviene a la democracia generar con esa animadversión que me ha manifestado. Un ambiente de imposición en Puebla que no le ayuda al partido”, agregó.

Dispuesto a una consulta abierta

Por ello, Armenta Mier se dijo dispuesto a una consulta abierta, así como lanzó un llamado a no desestabilizar la democracia al interior de Morena, así como en Puebla, pues mencionó “tenemos que demostrar que en Puebla Morena es un partido democrático como lo ha sido a nivel nacional”.

“Yo haría un llamado que si no va a haber una encuesta objetiva, que si el procedimiento de la encuesta va a ser solo un instrumento para legitimar una imposición nos vayamos a una consulta abierta. No le temo a la consulta abierta. Vamos a una consulta abierta”, enfatizó.

Política Marko Cortés denuncia irregularidades en investigación sobre accidente aéreo en Puebla

En este sentido, Armenta Mier acusó que, desde los comicios estatales de 2018, fue omitido del proceso, aun cuando declaró que fue la misma Yeidckol Polevnski fue quien le expresó que sería evaluado como candidato interno.

“Ella fue la que me dijo que sería evaluado en 2018 cuando el candidato fue internamente electo y yo me enteré de que no estaba en la encuesta el mismo día en el que presentaron los estudios”, afirmó.

“Cómo me conduje? Con respeto, con institucionalidad, nunca había dicho esto por respeto, pero al ver que nuevamente me quieren hacer lo mismo, yo siento que no es conveniente que jueguen con el deseo democrático de cualquier ciudadano. No por mi lo hago por muchos hombres y mujeres que ven en un partido político y que ven en la democracia una aspiración legitima de hacer vida pública”, añadió.

Sobre si existe fragmentación al interior de Morena, el legislador comento que no existe tal, así como que “el partido es mucho más grande que una aspiración, por más legitima que sea”.