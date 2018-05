Me llaman populista porque quieren sembrar temor entre votantes: AMLO

Salina Cruz, Oaxaca.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia", Morena-PT-PES, dijo que, quienes lo tachan de pupulista, nisiquiera conocen el significado y sólo están usando el término para sembrar temor entre los votantes, con tal de no perder sus privilegios.



Dicen mis adversarios que eso es populismo y eso me tiene sin cuidado, para todo sacan lo del populismo ni siquiera saben de lo que se trata, es como algo que da miedo Andrés Manuel López Obrador

Recalcó que si sus propuestas de aumento salarial a los trabajadores y disminución del ingreso de los funcionarios públicos, es populismo, "que me apunten en la lista".

"No me importa si bajar los sueldos de los de arriba y aumentar los de los de abajo es ser populista, que me apunten en la lista", retó.