Me mocho la mano si soy culpable: Jaime Rodríguez, El Bronco

El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez el Bronco, afirmó que en caso de que las autoridades determinen que cometió alguna irregularidad durante la campaña, él mismo se cortaría las manos.

A pregunta expresa de un estudiante de la Universidad Iberoamericana, el gobernador de Nuevo León con licencia afirmó que no tiene miedo, pues sabe que tiene la razón.

“¿Si llegaran a comprobar su fraude, se mocharía su mano?", le cuestionó un estudiante.

"Sí, mira yo no soy culpable, pero si lo soy, me las mocho, punto. Con mucho gusto lo haría para demostrar que en México hay hombres honestos. No tengo miedo a eso porque sé que tengo la razón", respondió el candidato.

Al participar en el encuentro "CandidatosEnLaIbero", organizado por esa institución educativa, donde poco a poco fue subiendo de tono, pues los estudiantes pasaron de reír y aplaudir con sus típicas frases coloquiales; hasta ponerlo incómodo con diversas preguntas entre ellas las supuestas irregularidades en el financiamiento a su campaña y qué sentido tenía competir, si no tiene probabilidades de ganar.

Situación que obligó a Rodríguez Calderón a defender su participación como candidato a la presidencia de la República por la vía independiente.

-¿Qué busca al mantenerse en la competencia si no tiene posibilidades de ganar?, le preguntó un estudiante.

-El candidato presidencial sin partido respondió visiblemente molesto y cortante al estudiante que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dijo “pasas” y por eso sigue adelante en su campaña.

A su llegada a la Universidad Iberoamericana el gobernador de Nuevo León con licencia despertó el interés y el ánimo de los estudiantes quien fue recibido entre porras, saludos y selfies, no así luego de escucharlo, debido a que se fue en medio de gritos divididos que obligó a los autoridades de la institución acompañarlo hasta la salida. “¡Bronco, eres un machista!", "¡misógino!", y “¡Bronco, Bronco!”.