"Me patea el hígado" la corrupción en el país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que el principal problema en el país es la corrupción y por ello aseguró “me patea el hígado el saber que organismos internacionales como transparencia internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción, como mexicano me indigna, me molesta, no puedo decir otra palabra, eso se acabó, se acabó porque no tienen que ver con nuestro pueblo, es honesto, nuestro pueblo tiene buenos sentimientos, es trabajador, es un pueblo ejemplar, y un grupo de ambiciosos han manchado el nombre de México, y han afectado la reputación de los mexicanos, esto se acaba ¡me canso ganso!", sentenció.

Durante su conferencia matutina el presidente aseveró que la corrupción es un mal que viene de gobiernos pasados e iniciaba desde el Ejecutivo, pero reiteró que eso ya terminó con su llegada y por ello dará a conocer la relación de sus bienes patrimoniales, y se comprometió a que ningún funcionario trabajará en su administración si no rinde cuentas de sus bienes.

“El recto proceder del Presidente, define, en mucho, el comportamiento de un gobierno. Mañana voy a dar a conocer mis bienes, y todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos, porque ahora, hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva, por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes, el que no los de a conocer, alegando de que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno, trasparencia es transparencia”, expresó.

Asimismo, subrayó que, “nadie va a poder trabajar en el gobierno sino da a conocer sus bienes, sino los transparenta, a todos los niveles, familiares cercanos, esto tienen que cambiar”, dijo al indicar que los vicios del viejo régimen ya se terminaron.

“Yo insisto mucho de que el principal responsable de la actuación de un gobierno es el presidente, el principal” y “nos indujeron a echarle la culpa a los de abajo” y lo cierto que el recto proceder del presidente define en mucho el comportamiento de un pueblo”, al agregar que en el pasado la corrupción la autorizaba el presidente de la República “de arriba y de manera especial en la secretaria de Hacienda” concluyó.