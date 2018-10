Me voy a reunir con los empresarios para serenarlos: AMLO

"Me voy a reunir con ellos para serenarlos", confirmó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre la reunión que sostendrá con los cinco contratistas más importantes del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre los que destacan Carlos Slim y Jerónimo Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari.

"Voy a buscar a Carlos Slim, es uno de los contratistas, voy a buscar a Jerónimo Gerard que es otro de los contratistas, a Olegario Vázquez, que es otro, voy a buscar a los empresarios de ICA, son como cinco las grandes empresas", detalló Andrés Manuel López Obrador antes de ejercer su voto en la casilla de la alcaldía de Tlalpan.

No obstante, los inversionistas ya dieron su consentimiento para la realización de la consulta ciudadana y aseguró que "pueden estar tranquilos los financieros, los corruptos no, esos están muy nerviosos". "He sabido que no hay ningún problema, incluso algunos me lo han mandado decir, que no hay ningún problema que decidan los ciudadanos, eso me lo ha mandado a decir dos o tres de ellos", reveló.

El tabasqueño llegó por la mañana, para ejercer su voto, el cual dejó en blanco, ya que los medios de comunicación se rehusaron a apagar las cámaras y no se garantizaba el principio de "secrecía", según explicó Jesús Ramírez Cuevas, próximo vocero de la Presidencia de la República, quien acompañó a López Obrador.

"Voté por la democracia", dijo el tabasqueño tras depositar la boleta en la urna y apuntar que reservaría su opinión para no sesgar la votación. Aunque las hojas con la pregunta única no tienen número de folio o alguna marca de seguridad, aseveró que se llevará bajo los criterios de legalidad y solo "es vulnerable para la ratería, para la corrupción".

Foto: Ernesto Muñoz

Asimismo, exigió que no se fomente un ambiente de miedo en el proceso democrático, pues las personas fueron informadas oportunamente. "Hay que poner por delante el interés general, el interés de la gente. No se puede asustar a la gente, de crear un ambiente de inestabilidad, porque no les gusta la consulta, esta es la mejor forma de resolver los problemas, preguntándole a la gente, esta es la democracia, no hay que tenerle miedo a la gente".

En el centro de Tlalpan, sede donde votó el funcionario, recibieron una caja con 2 mil 400 papeletas, al igual que en el resto de las 100 casillas que se instalaron en la Ciudad de México.