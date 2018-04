Meade asegura que AMLO violó la ley al usar avión privado

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, aseguró que Andrés Manuel López Obrador miente y viola la ley al utilizar un avión privado para trasladarse a un mitin de campaña en Sonora.



“¿Qué contrastes vemos hoy de Andrés? Pues es un candidato que miente, un candidato que viola la ley”, manifestó el aspirante por la colación Todos por México a su salida de un foro en Concanaco.

Andrés Manuel no está dispuesto a asumir sus consecuencias y que todos los días le recuerda a los mexicanos por qué no está preparado para ser presidente, dijo el ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Resulta que era un avión que, por ley, no podía estar sujeto a ser contratado, y que hoy presenta una factura de otra empresa, pues en el ánimo de acreditar su uso lícito”, expresó Pepe Meade.