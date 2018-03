Meade asegura que “tiene tiempo” para alcanzar a AMLO

El candidato presidencial de la Colación Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña aseguró que la campaña todavía no empieza y ese periodo es el que cuenta para ganar la presidencia por lo que aseveró que “tiene tiempo y el perfil adecuado” para alcanzar al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.





Al término del encuentro que tuvo con jóvenes de la escuela de formación de cuadros priistas del Instituto Jesús Reyes Heroles, en Guadalajara, Jalisco, Meade reiteró que la ventaja que mantiene el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en las encuestas de opinión, no es relevante, dado que, las encuestas adquieren valor cuando inicia el periodo de campaña.





“Hoy las campañas todavía no empiezan; formalmente yo aún no soy candidato, aún no cumplo con el registro de candidato, pero falta que lo sancione el INE, y yo creo que un mensaje muy claro es que las campañas cuentan; las elecciones se ganan o se pierden en la campaña, y esa todavía no empieza; con toda seguridad la vamos a ganar”, enfatizó.





Posteriormente, defendió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) durante su participación en el 65 Aniversario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde señaló respecto a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para desarrollar una comisión de análisis para la viabilidad de la construcción del Aeropuerto que este tema es un elemento fundamental que permite distinguir cuál es la visión que tiene cada uno de país, un país con grandeza y estructura o un país que qué voltee hacia atrás, sostuvo.









Por lo que dijo que es una propuesta inviable dado que no tiene manera de hacerse realidad la cancelación de la obra. Por otra parte, ya durante el evento, propuso fusionar la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda (egresos) y Banobras, para sumar planeación con financiamiento y hacer realidad un banco de proyectos para infraestructura en el país.





“Invertimos menos de lo que necesitamos en infraestructura, México no esta a la altura en materia de competitividad” dijo el candidato, por eso se requiere consolidar como centro logístico de calidad mundial con carreteras, puertos ,aeropuertos, ferrocarriles, donde justamente falta mayor inversión.





“Se necesita invertir más desde el punto de vista macro, construir un buen banco de proyectos a largo plazo con planeación, quitar burocracia para financiar” reiteró.





En la sesión de preguntas con el candidato priísta los constructores del país cuestionaron a Meade sobre el financiamiento del AICM a lo que respondió tiene diferentes fuentes: de convenio fiscal, cuasifiscal, inversión privada, aunque el grueso del financiamiento proviene de la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA).









Además, mencionó en las 700 hectáreas donde está el aeropuerto (viejo) se podrá redensificar y fondear el financiamiento total para que el nuevo aeropuerto sea autosostenible y hasta generar remanentes.









Por lo que reiteró el tema del AICM no debe generar incertidumbre y para eso está la herramienta de la transparencia.