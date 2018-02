Meade concuerda con Tillerson: injerencia rusa amenaza elecciones

José Antonio Meade, abanderado de la Coalición 'Todos por México' a la precandidatura presidencial de la República, coincidió con el secretario de Estado Rex Tillerson ante la advertencia que hizo el funcionario estadounidense respecto a una injerencia del gobierno ruso en las elecciones mexicanas, y advirtió que el canciller Luis Videgaray debe valorar la información que dio el funcionario norteamericano.



El precandidato presidencial señaló al concluir su encuentro con la militancia del Partido Nueva Alianza, en Guadalajara, Jalisco que "tenemos que ser cuidadosos de cualquier espacio de desinformación. Hoy con diferencia de donde venga la desinformación no ayuda, confunde, genera preocupación y sobre todo, genera espacios en donde la mala información empieza a generar ruido y yo creo que, ese es un tema que habrá que cuidar".

Foto: Especial

Al encabezar el Conversatorio #DeCiudadanxACiudadanx con militantes neo aliancistas en la Expo Guadalajara, el precandidato presidencial, se vistió de color turquesa y frente a la militancia de este partido, la cual es principalmente de procedencia docente, aseguró que quiere ser maestro luego que sea presidente.

En el encuentro reconoció el papel de los profesores en México y dijo que "la educación es la columna vertebral que le da al país ese horizonte de desarrollo, y el elemento principal de la educación son las Maestras y Maestros".

Adelantó que de ser gobernante va a incrementar significativamente los sueldos base de las y los maestros mexicanos, y dará cobertura universal en la preparatoria para reducir los índices de deserción.

Recordó también que los profesores son factor fundamental para prevenir el acoso en las escuelas, pues es uno de los temas más complicados en la sociedad, dijo que a él de niño no le tocó ser acosado por el vitíligo que padece.

A mí me dio el vitiligo más grande, yo no fui objeto de bullying por el vitiligo, porque me dio a partir de los 27 años. Es una enfermedad donde la propia reacción inmunológica se va comiendo el pigmento (de la piel) y pues va uno perdiendo algo de coloración, ya que muy en el fondo, yo era blanco pues.

Meade también habló sobre las nuevas tecnologías y dijo que “las redes sociales implican la gran oportunidad de comunicarnos, pero en donde tenemos el reto de distinguir la desinformación; de respetarnos, de dar instrumentos al mexicano para aprovechar oportunamente la tecnología”, indicó.

