Meade pide a priistas deshonestos abandonar su proyecto

Toluca, Estado de México.- José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, pidió abandonar a los priista que no puedan ver a los ojos a los ciudadanos su proyecto político, porque su gobierno será honesto y honorable.



“El que no pueda ver a los ojos al ciudadano, el que no pueda ver a los ojos a sus hijos no tiene nada que hacer aquí, ni con nosotros”, dijo el aspirante de la coalición de Todos por México.

#EnVivo. Cierre de campaña en Toluca, Estado de México. https://t.co/k6CB453A5a — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 24 de junio de 2018

El ex secretario de Hacienda y Crédito Público, quien fue respaldado por Alfredo del Mazo Maza, prometió encabezar un gobierno honesto, honorable, así como hará gala de los valores que aquí están hoy reunidos.

Los priistas no somos responsables de que alguien falle a la confianza de la gente, expresó René Juárez Cisneros, presidente del CEN del PRI.

El dirigente priista señaló que en la Plaza de los Mártires está parte del ejército que llevará a la victoria a José Antonio Meade.

Juárez Cisneros solicitó a su militancia pedir y a convencer a los incrédulos, indiferentes y los adversarios para que voten por José Antonio Meade Kuribreña.

