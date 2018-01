Meade presenta cinco propuestas para mejorar el medio ambiente 

El precandidato presidencial José Antonio Meade participó este viernes en el Foro organizado por la Fundación Colosio de Sonora: Punto de Encuentro “México Potencia Sustentable”, en donde presentó una agenda con 5 propuestas para mejorar el medio ambiente nacional y dijo que se requiere de “una buena política ambiental que permita a todos disfrutar del patrimonio que es el medio ambiente”.

Dentro de las propuestas ecologistas hechas por el precandidato, mencionó que para generar una agenda medio ambiental eficiente que resuelva los problemas que hoy tenemos los mexicanos, se tendría, primero, que “evitar el desperdicio de alimentos y agua para acabar con la carencia alimentaria en el país, lo cual representa un sobreprecio en los alimentos del 30 por ciento, derivado del desperdicio, y recordó que en este ámbito la pobreza alimentaria va de la mano con este rubro.

En segundo termino, Meade, planteó que se tendría que ampliar el acceso a una matriz energética limpia en los hogares, y recordó que “hoy en México 20 millones de mexicanos cocinan todos los días con leña o carbón y 20 millones de mexicanos tiene una matriz energética basada en leña”, indicó.

Como tercer tercero punto dijo que se debe verificar el derecho al disfrute del medio ambiente, preservando los recursos naturales para el disfrute turístico en cuanto a recreación, investigación y preservación de los bienes biológicos; en este sentido dijo que los recursos naturales representa el capital ecológico y que nos permite un acceso a esa reserva natural en términos de turismo de recreación y de investigación de cada uno de estos espacios políticas públicas que permitan el acceso y que preserven el patrimonio.

Como cuarto aspecto, indicó que México tiene el reto de lograr el desarrollo de ciudades inteligentes que alienten servicios de calidad; por último, como quinto punto señaló que habría que impulsar el potencial de México para generar energías limpias y Sonora tiene la capacidad para explotar la energía solar.

Al evento acudió el ex senador Manlio Fabio Beltrones, de quien Meade dijo que es un político talentos, “la primera vez que estuve en Sonora, Manlio por diferentes razones por las cuales le brindamos oraciones y solidaridad, no estuvo, es un político talentoso, generoso y de visión de Estado, es un político del que yo me siento muy orgulloso de ser amigo”, dijo.