Meade: ¿Vergüenza o miedo?

Luego de que Ricardo Anaya dijera que se siente orgulloso de ser blanco de las acusaciones de la PGR, el candidato priista José Antonio Meade Kuribreña aseguró que él se sentiría avergonzado si lo estuvieran investigando por lavado de dinero. Y para evitar involucrarse en casos de ese tipo, delegó la responsabilidad de que lo vigilen a la Comisión de Ética del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que este jueves quedó instalada.

“Si a mí me detectaran que vivo por arriba de mis ingresos, si a mí me detectaran que he hecho negocios desde el sector público, si a mí me detectaran que he escondido negocios inmobiliarios atrás de una fundación, lo último que me escucharían decir es que soy orgulloso”, aseveró.

Meade Kuribreña explicó que la Comisión dará certeza a los militantes del PRI, de que todos sus candidatos para las elecciones de julio cumplen con los lineamientos éticos, incluido él, tanto en sus acciones pasadas como futuras. “Los integrantes de la Comisión estarán pendientes de mi gestión, de mi conducta, de mi desempeño, para asegurar que es ético en mi candidatura, con el mandato de que cualquier desviación ética no solamente de una conducta futura, sino de toda mi trayectoria, sea públicamente denunciada”, añadió.

CON EL MAGISTERIO

Posteriormente, Meade acudió al evento Diálogos por la Educación, donde afirmó que hará un “gran equipo con el magisterio” de cara a las elecciones del 1 de julio, y rechazó algún temor a que el todavía candidato puntero en esta elección, Andrés Manuel López Obrador, mantenga la simpatía de este sector. Concluyó aceptando que es necesario que el magisterio tenga mejor capacitación y mejores salarios.