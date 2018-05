Meade y Anaya, no dimitan, resistan ante la mafia del poder: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), pidió a Ricardo Anaya y José Antonio Meade que no declinen por nadie, que se aguanten hasta el final aunque los presione la mafia del poder.

“Que hagan su lucha todos, y que si pierden, que pierdan con dignidad, que no se sometan, que no se vendan, que Anaya no decline por Meade, que llegue al final y que Meade no decline por Anaya, que se aguanten ahí y aunque los están presionando los de la mafia del poder, porque les van a hacer proposiciones indecorosas”, dijo en Mante, Tamaulipas.

También sugirió a los secretarios de Salud y de Defensa Nacional, José Narro Robles y Salvador Cienfuegos, respectivamente, que actúen con prudencia y ya no hagan comentarios políticos, porque no tienen autoridad moral, sobre todo en el caso del exrector de la UNAM por haber promocionado la candidatura de Alfredo del Mazo en el Estado de México.

En la mañana, en la delegación Iztacalco de la CdMx, el tabasqueño insistió en que su fuerte no es la venganza y que no habrá cacería de brujas; pidió a quienes se han manifestado en su contra que no se asusten por el cambio radical, donde ya no se permitirán actos de corrupción, pues les ofrecerá garantías para que realicen sus negocios con absoluta libertad.