Médicos valorarán si debo vacunarme contra Covid: AMLO

Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sus médicos serán quines valoren si puede vacunarse contra el Covid-19 pronto o debe esperar.

Cabe recordar que el mandatario va recuperándose del contagio de coronavirus y señaló que actualmente tiene protección.

➡️Universidad de Oxford inicia pruebas de vacuna anticovid en niños

“Como yo ya padecí de covid, y me dicen los médicos que me atienden que tengo protección, ellos tienen que valorar si me debo de vacunar pronto o esperar”, indicó.

Desde Oaxaca, donde llevó a cabo su conferencia matutina, López Obrador dijo que en un "estado normal", él se vacunaría contra el coronavirus cuando se apliquen en la alcaldía Cuauhtémoc, pues vive en Palacio Nacional, pero por la situación debe esperar al diagnóstico de sus médicos.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El mandatario reiteró su postura de no haberse vacunado antes bajo la justificación de dar el ejemplo a otros, pues pudo mal interpretarse como influyentismo.

Mundo Con incentivos económicos promueve vacunación contra Covid-19

“Desde el principio me pareció que iba a significar un acto de influyentismo el que se vacunara primero el Presidente, tienen que ser distintas las cosas, había que esperar el turno. Cuando llegaron las primeras vacunas de Pfizer me hubieran vacunado utilizando el argumento o la excusa de que lo hacía para darle seguridad a los adultos mayores que no hace daño la vacuna y no me hubiese contagiado pero se tiene que gobernar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Ahora vamos a esperar a todos nos va a tocar”, señaló el tabasqueño.