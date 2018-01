Mensajes en redes sociales no reconocen logros: Peña Nieto

Acambay, Estado de México.- El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que algunos mensajes en redes sociales resultan duros, lapidarios e irritantes y que no reconocen los logros que ha tenido el país.

Aseguró que los analistas económicos externos reconocen a México como un destino de inversión ya que “se olvidan de lo que se dice y de los señalamientos o de lo que se dice en redes sociales que a veces son muy irritantes y a veces les gusta hacer señalamientos muy duros y muy lapidarios y que poco recogen de los logros y los avances que hemos tenido como nación”.

Y agregó: “en el exterior si lo reconocen, porque curiosamente a lo mejor no se involucran tanto en esto de las redes, porque ven lo que México ha venido alcanzando en cifras, en números, en estadísticas y en realidad y advierten que México tendrá un futuro promisorio”.

En el marco de la entrega de la ampliación de la autopista Arco Norte en el tramo Atlacomulco-Jilotepec, el Presidente dijo también que no habrá de involucrarse en el proceso electoral que está en ciernes, y dejó claro que alzará la voz para defender lo que hasta ahora se ha logrado y sobre todo para evitar que, a raíz de la justa democrática, la sociedad se divida.

En este sentido, Enrique Peña Nieto sentenció que no se habrá de meter, “ni voy hablar de los procesos electorales porque advertí que como presidente de la República seré absolutamente cuidadoso y observador de la legislación electoral y no hablaré no tomaré posición sobre lo que ocurre en la justa democrática que ya se avecina”.

Pero sí quiero hablar y creo que estoy en derecho a hacerlo, de lo que cómo país hemos tenido y hemos alcanzado. “Levantar la voz para decir: ‘a ver aquellas voces que señalan de manera crítica, muchas de ellas con razón y con acierto en lo que aún nos falta por alcanzar, pero también demandar el reconocimiento a lo que hemos hecho a los avances que hemos logrado a lo que hemos generado como sociedad”.

Pidió los ciudadanos evitar que en la competencia democrática, “que es sana que es favorable en nuestra condición de país, por su vocación democrática, nos divida como sociedad”.

“Al contrario, que con gran civilidad. Que como buenos mexicanos sigamos apostando por México, creyendo en las buenas cosas. En lo que se ha hecho bien. En lo que se ha logrado. No sólo los gobiernos, sino a partir del esfuerzo del gobiernos y de sociedad”.

De la obra entregada, el Primer Mandatario aseveró que este Libramiento conectará la zona centro y occidente del país con la zona metropolitana del Valle de México, por lo que se habrá de evitar el paso de vehículos que por la Ciudad de México.

Expuso que con esta carretera, está zona se ha transformado en un nodo logístico, un punto de encuentro entre varias carreteras con el fin de atraer inversiones y riqueza para que haya empleo en la entidad.

El Jefe del Ejecutivo manifestó que el Estado de México es la entidad de las grandes cifras, sobre todo en la generación de riqueza, empleo y de Inversión Extranjera Directa, es el segundo estado que tiene una muy buena economía.

Puntualizó que las inversiones que se han hecho en infraestructura carretera no tiene precedente, tanto en la inversión pública y privada, sobre todo los empresarios que han apostado y siguen creyendo en México.