Diputados decretan receso de dos horas; votarán a las 18:00 horas el PEF

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados decretó un receso de dos horas, luego de discutir cuatro horas y media de posicionamientos de los partidos políticos, para hablar sobre el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, que se aprobará este día en lo general,

Durante los posicionamientos de los partidos de oposición de la coalición Va Por México conformada por PAN, PRI, PRD, además de Movimiento Ciudadano, adelantaron que votarán en contra el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, toda que la propuesta del Ejecutivo deja fuera los programas sociales, la seguridad, a los municipios y los apoyos a quienes más lo necesitan.

La presidencia de la Mesa Directiva decreta un receso en la sesión ordinaria hasta las 18:00 horas, a fin de continuar con la discusión del dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022 #PEF2022https://t.co/wpopXu7xZG — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 10, 2021

Durante el posicionamiento de los partidos políticos, la coalición Va Por México reprochó la indiferencia con la que actúa Morena y sus aliados del PVEM y PT, a quienes sólo les interesa las obras faraónicas como el Tren Maya, refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Felipe Ángeles.

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.

Al posicionar al PRI, el diputado Rubén Moreira Valdez, dijo que su partido votará en contra del dictamen y que la primera propuesta es reducir el presupuesto de proyectos que pueden esperar para después, que no son urgentes y que no representan ni las necesidades ni las expectativas de los mexicanos.

Así, se haría un ajuste objetivo, se puede, dijo, asignar más dinero para el fortalecimiento de los estados y los municipios. Esto permitirá que los recursos lleguen directamente a las poblaciones más alejadas, lleguen a los mexicanos que lo necesitan.

“Esto es el primer paso para atender una crisis como la de la inseguridad que enfrenta a este país a la angustia, porque si no tenemos policías municipales y estatales fuertes, jamás habrá seguridad. En este sentido, la propuesta del PRI y de nuestros aliados es destinar 10 mil millones de pesos más para atender los problemas de seguridad pública en estados y municipios”, dijo Moreira.

Acompañado en la tribuna de toda la coalición Va por México, panista, priistas y perredistas que mostraban una manta con el mensaje “Unidos para defender a México”, Moreira dijo que el campo es otra prioridad incrementar recursos a los programas de concurrencia con las entidades federativas, comercialización y desarrollo de mercados, atender a conflictos agrarios, al fomento de la agricultura, ganadería y pesca.

Dijo que ante la decepción de la ciudadanía por el mal manejo de la pandemia y el descuido a las finanzas familiares, el PRI propone la reactivación asignando 48 mil millones de pesos para el combate a la falta de empleo y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los sectores esenciales para detonar de nueva cuenta en el desarrollo.

“Amigos vamos a dar la batalla para asignar casi 60 mil millones de pesos de forma exclusiva a los sectores más golpeados de nuestra sociedad. No debemos olvidar que nuestras maestras, maestros y estudiantes viven una crisis sin precedentes. Necesitamos que haya dinero en las universidades que ustedes no quieren, en los bachilleratos y en los centros educativos de todos los niveles, para que puedan salir adelante y cerrar el ciclo escolar”, refirió.

Moreira pidió a la mayoría oficialista debatir con profundidad, romper el círculo pernicioso de la polarización del país, que a nadie ayuda, y construir acuerdos que México necesita.

“No olvide esa mayoría que solo votó por ustedes el 48 por ciento, que las oposiciones, incluyendo los de otros partidos, tenemos el 52 por ciento de los votos. Que si ustedes son más diputados es por una ficción que se llama sobrerrepresentación, pero que los mexicanos no les dieron la mayoría ni aquí ni para otras reformas. Así que pedimos respeto para la discusión, si después quieren discutir alguna otra cosa”.

Por su parte, el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, también adelantó que votarán en contra el dictamen del PEF y dijo que la coalición Va por México, ha presentado con mucha responsabilidad un presupuesto alterno, mismo que no quita los programas sociales, sino que mantiene los recursos y lo único que piden es que haya claras reglas de operación, no puede ser que se siga con los programas sociales de manera discrecional.

Por lo tanto, “desde Va por México, le decimos al pueblo de México que vamos a defender las causas de la gente, vamos a pedir dinero para las medicinas con los niños con cáncer, vamos a pedir dinero y recursos para los municipios y queremos ver claramente, y lo decimos fuerte y lo decimos claro, cómo vota Morena estas reservas en favor del pueblo de México”.

Por Movimiento Ciudadano la diputada Mirza Flores Gómez, lamentó que el discurso permanente el gobierno y las bancadas es que le van a dar para atrás a toda la política neoliberal que tanto daño le ha hecho a este país. “Y cuando se dice que se va a dar para atrás a la política neoliberal, pues entonces en ese momento se bajan las cortinas y se acaba el debate. Y no, señoras y señores, esa no es la atribución que nosotros tenemos. Tenemos que hablar y tenemos que escucharnos. No podemos dar por terminado el debate con una sola razón, que es la de ustedes”.

“Qué tiene de neoliberal cuando queremos hablar y reasignar recursos para la protección y defensa de los derechos humanos, de la salud, prevención y control de enfermedades, salud materna, sexual y reproductiva, programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas de todo el país para que puedan tener recursos para los albergues de mujeres y de niñas víctimas de violencia, recursos para los albergues de mujeres y niñas que son de comunidades indígenas”, señaló la legisladora.

Por su parte, el diputado Jorge Romero Herrera, del Partido Acción Nacional, advirtió a los morenitas y aliados, que llegaron a decir marcianadas, de pedir que se saquen 500 mil millones de pesos más, pues explicó que sobre los 7 billones 88 mil, millones de pesos, es como se está planteando un proyecto alternativo. “Ni un peso más”.

“Lo que hoy nosotros estamos proponiendo es una reactivación económica, un mejor paquete de asistencia social y, sobre todo, que entendamos que en este país no hay solamente un gobierno federal, hay 32 gobiernos de entidades estatales y de casi 2 mil 500 municipios y el dinero debe de ser para que lo ejerzan todos los gobiernos, incluidos los estados y los municipios que ustedes gobiernan, ya ven que es solo un par”, señaló el panista.