Meterse con el INE es meterse con la sociedad, afirma Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, defendió la labor del personal del órgano autónomo, al afirmar que pese a todas las críticas de los últimos días, el INE es la mejor institución del Estado mexicano.

“Hay quien sostiene que aquí hay quien hace mal el trabajo, no se vale que se agravie a esta institución, que es la mejor que tiene el Estado mexicano… No vamos a permitir que se agravie el trabajo de cada uno de ustedes, porque agraviar su trabajo es agraviar al Instituto, y lo digo también, significa agraviar a la sociedad mexicana”, aseguró durante su participación en la presentación de los CINE minutos, evento donde sólo estuvieron presentes trabajadores del Instituto.

Estas declaraciones las hizo Córdova Vianello en días donde el trabajo del INE ha sido cuestionado por el proceso de revisión de firmas, tanto por la sentencia del Tribunal Electoral como por Armando Ríos Piter, este último incluso afirmó que los trabajadores le impiden revisar apoyos inválidos de forma rijosa. Córdova Vianello aseguró que el Instituto no trabaja ni para partidos ni para gobiernos, pues siempre defenderán celosamente la autonomía que la Constitución le otorga, en especial ahora que la sociedad espera del Instituto que organice bien las elecciones de julio, la más grande en la historia del país.

“No se vale que por andar lucrando con intereses de parte, se descalifique sin argumentos, sin pruebas, el trabajo de esta institución… Nosotros no trabajamos para los partidos políticos, no trabajamos para los gobiernos, somos un órgano autónomo y somos celosos de nuestra autonomía, no hemos permitido ni vamos a permitir que nadie interfiera con el trabajo del Instituto”, añadió.

En declaraciones a los medios, aseguró que no hay molestia de su parte en contra de nadie, pero sí defenderá la labor de sus compañeros. Además, acatarán todas las resoluciones del Tribunal, incluso si en los próximos días emite alguna que ordene darle el registro como candidato presidencial Ríos Piter, como ocurrió con El Bronco.