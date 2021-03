Mexicanos en el exterior van a tener representantes en San Lázaro

Después de lustros de buscar una curul en San Lázaro, mexicanos en el exterior participarán en la contienda del próximo 6 de junio, para poder representar a los 38 millones de connacionales en los Estados Unidos.

“Ya no depender de las esperanzas a las simpatías de los dirigentes nacionales en turno de los partidos políticos en México. Ahora sí se hará valer el derecho que nuestra gran comunidad tiene en la vida política de la nación y poder participar como candidatos a legisladores en el Congreso de la Unión y los Congresos estatales”, afirma el líder migrante José Martín Carmona Flores.

“Ha sido un triunfo extraordinario”, dice desde Laredo, Texas, este contador público, aspirante a diputado migrante, quien se apresta a poner en la palestra nacional, en la Cámara de Diputados, la problemática de los connacionales.

“Y que no se presuman las cada vez más cuantiosas remesas que enviamos. En los primeros 25 meses de la actual administración suman más de 80 mil millones de dólares, que equivalen a 105 millones de dólares diarios”.

En entrevista, refiere a El Sol de México que, el origen de los connacionales que trabajan en el extranjero son de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Chihuahua, Chiapas, Baja California y Zacatecas.

Mismos que se concentran en California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida.

Presidente del Consejo Nacional de Legisladores y Lideres Migrantes (Conalym), comenta: “Es la primera vez que se presenta la oportunidad de ocupar una curul en Cámara de Diputados para representar a la comunidad mexicana en el exterior”.

Y recordó que hace dos semanas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE), diseñar e implementar acciones afirmativas para que mexicanos residentes en el exterior, puedan participar en las Listas de Representación Proporcional, en cada una de las 5 circunscripciones y cumplir con el principio de paridad.

Unieron fuerzas para este logro

“Me registré en Morena, porque la comunidad de mexicanos en el exterior se inclinó por mí. Y siendo mi credencial de elector de Tamaulipas, me registre por la Circunscripción Dos”, refiere.

Comenta que unieron fuerzas el año pasado la Coalición Internacional de Mexicanos en el Extranjero, la Sociedad Cooperativa de Desarrollo Social y Conalym para impulsar iniciativas en los Congresos estatales y con foros virtuales de Acciones Afirmativas por la Igualdad Política de los Mexicanos en el Exterior.

“Y ante el Congreso de la Unión para solicitar que de acuerdo a Artículo 35 Constitucional, hacer realidad que los mexicanos en el extranjero tengamos derecho ser votados”.

“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE), la Acción Afirmativa para líderes diputados migrantes para que éste a su vez, incluya a este grupo y sea representado en la próxima Legislatura”.

Sobre la Acción Afirmativa, ¿en cuántos Congresos Estatales la presentaron?

-En seis Congresos Estatales. En algunos de ellos, fue personal y en la mayoría las hicimos vía virtual. Estos Congresos la acogieron. Algunos la subieron como puntos de acuerdo; otros ya devolvieron exhortos donde la apoyan y los mandan al Congreso de la Unión para que éste a su vez, sí la aprueba, lo haga llegar al INE.

Se pide incluya la representatividad de los mexicanos en el exterior. Es un paso gigante porque aunque la Ley Electoral aún no se modifica, ya da instrucciones de que en la próxima elección se incluya esta figura.

¿Van por la vía plurinominal?

-Vamos por la vía plurinominal. Sí Morena no contempla la figura del diputado migrante por vez primera, yo tengo el aval del TEPJF para protestar y decir me registré en tiemplo y forma en base a lo que dictaminó el Tribunal. En caso de que Morena no nos incluya estando registrados.

¿Cuántos diputados migrantes se podrán inscribir?

-Es un líder por circunscripción. México tiene 5 circunscripciones y le van a dar en la Lista de los 40, un representante migrante.

El Tribunal dice que mínimo tengas uno: hombre o mujer migrante en cualquiera de las circunscripciones, seguro.}

Optimista de ganar, refiere Pepe Carmona: “Nos espera un trabajo arduo pero de mucha satisfacción para el país para apoyar a nuestra comunidad en el exterior”.