"Mexicanos me respaldan y no voy a fallarles", promete AMLO en spot

Previo a su segundo informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los mexicanos a no fallarles pese a las diversas críticas que ha recibido desde su llegada en 2018.

Sin embargo, se dijo estar orgulloso de que cuenta con el apoyo del pueblo, destacando que es el 70 por ciento de la población la que apoya la transformación al país.

"Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un presidente como ahora, pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El setenta por ciento de los mexicanos está de acuerdo con la transformación. Yo no voy a fallarles".

➡️ La caída de Emilio Loyoza, exdirector de Pemex, por caso Odebrecht

Asimismo en un nuevo spot de 30 segundos de duración, el mandatario señaló que los que llama conservadores y sus voceros "están desquiciados" debido a que está luchando en contra de la corrupción, lo que ha significado que se hayan acabado los fueros, los privilegios, "ya no es más de lo mismo".

Ya no es más de lo mismo.



Se acabaron los fueros y los privilegios.



Por eso, la gran mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación. #SegundoInforme #UnidosSaldremosAdelante pic.twitter.com/AyThaWJ12I — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 27, 2020

El segundo informe de Gobierno está programado para el 1ro de septiembre, en el que se prevé, López Obrador dará un mensaje en el Patio Central de Palacio Nacional con medidas de sana distancia y con el número de asistentes recomendados por las autoridades sanitarias por la presencia de Covid-19 en nuestro país, además el documento será enviado por escrito al Congreso de la Unión.

➡️ Corte admite amparo de Eugenio Hernández contra extradición a EU

En los últimos días, el Presidente ha lanzado una serie de videos cortos en donde habla sobre la situación por la que atraviesa el país, como la crisis y la pandemia por Covid-19, en donde garantiza que pese a las dificultades, México saldrá adelante gracias al apoyo de todo el pueblo.