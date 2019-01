México, dispuesto a mediar en crisis de Venezuela

Con información de EFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró este viernes la disposición de su Gobierno a mediar en la crisis de Venezuela, pero señaló que esa labor sólo la podría realizar si las partes en pugna lo solicitan y sin violar el principio de la autodeterminación de los pueblos.

Interrogado en su conferencia de prensa matutina sobre el conflicto venezolano, el mandatario señaló que la Constitución mexicana establece que la política exterior del país debe estar apegada a los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

"No estamos a favor ni en contra de nadie"

"No es que estemos a favor o en contra de nadie. Estamos por defender los principios constitucionales de la política exterior", especificó.

Acerca de si México está en condiciones de que las partes en conflicto de Venezuela cuenten con la intermediación mexicana, indicó que el Gobierno estaría dispuesto a ejercer ese papel.

"Sí podríamos hacerlo, pero no lo podríamos llevar a cabo si no hay la petición de las partes; no vamos a ser oficiosos. Nosotros vamos a respetar nuestros principios y si las partes lo solicitan, estamos en la mejor disposición de ayudar para que haya un diálogo", expuso.

🔴 #EnVivo AMLO [@lopezobrador_] Sobre Venezuela "El gobierno va a procurar tener buenas relaciones con todos los pueblos del mundo" https://t.co/HBKRHOwxdw #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/VTTtYQvAKj — El Sol de México (@elsolde_mexico) 25 de enero de 2019

Añadió que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya tiene instrucciones "para apoyar en la medida de nuestras posibilidades, sin injerencia en el conflicto" y sin tomar partido.

"Esto tiene que ver con una tradición histórica de nuestro país en política exterior. No nos debemos de meter en asuntos de otros pueblos y de otras naciones, porque no queremos que ninguna hegemonía, ningún Gobierno extranjero, intervenga en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos", acotó.

Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que está "de acuerdo" con la iniciativa de una nueva ronda de diálogos con la oposición para destrabar la acuciante crisis política, económica y social de su país.

México y Uruguay proponen el diálogo

"El Gobierno de México y el Gobierno de Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela (...), les digo públicamente (que) estoy de acuerdo", dijo Maduro en un discurso que ofreció ante el Supremo, donde recibió el respaldo de los jefes de los poderes públicos.

Maduro, en el poder desde 2013, respondió así a la propuesta lanzada ayer por México y Uruguay, que en un comunicado conjunto urgieron a los venezolanos "a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama" que enfrenta el país.

"De forma conjunta, el Gobierno de Uruguay y México formulan un llamado a todas las partes involucradas, tanto al interior del país como al exterior, para reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación", señalaron los países en el documento divulgado por la Cancillería uruguaya.

La tensión aumentó este viernes cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció que se adjudicaba las competencias del Ejecutivo venezolano para luchar contra la "usurpación" de la Presidencia por parte de Maduro.

La violencia y los choques en los últimos días entre manifestantes y la policía ha causado al menos 20 muertos y 350 detenidos, según varias organizaciones