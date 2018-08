"México es mejor que hace seis años", asegura Enrique Peña Nieto

Aunque hay asignaturas en la que los esfuerzos realizados fueron insuficientes o no alcanzaron los objetivos trazados, me voy con la satisfacción de que el México que entregamos hoy, sin duda, es mejor que el México que había hace seis años, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario federal indicó en los próximos 12 días tendrá la oportunidad de dirigirse a los mexicanos para compartirles su experiencia como presidente de México.

“Lo quiero hacer de una manera en que me permitan compartirles lo que ha sido toda la experiencia en mi gestión de gobierno, mis vivencias, mis experiencias, los momentos que marcaron mi administración”, señaló a poco más de tres meses de terminar su mandato.

Además, agregó, los momentos en que logramos impulsar transformaciones relevantes para el país, desde el origen, desde cómo iniciamos, por dónde transitamos y a dónde estamos llegando prácticamente ya, a la conclusión de este sexto año.

Me dirigiré a ustedes los próximos 12 días para compartirles mi experiencia al frente de este Gobierno. ¿Qué momentos marcaron mi administración? ¿A qué retos nos enfrentamos? Me voy con la satisfacción de que el México que entregamos hoy, es mejor que el de hace 6 años.¡Gracias! pic.twitter.com/kCZrTeyTuY — Enrique Peña Nieto (@EPN) 25 de agosto de 2018

“Lo primero que le quiero decir a los mexicanos es, muchas gracias, gracias para aquellos que confiaron en mí, quienes han estado conmigo y quienes no los estuvieron”, expresó.

También, el Ejecutivo federal destacó que para un gobierno el primer reto es asegurar calidad de vida para su sociedad, asegurar que las nuevas generaciones, no importando donde vivan, tengan acceso a los mismos derechos y a las mismas oportunidades.

Así, abundó, que quienes vivan en Chiapas o en Oaxaca tengan las mismas oportunidades laborales, de crecimiento y de realización personal, que quienes viven en la Ciudad de México, Jalisco o en el norte del país.

Reconoció que ésta es una tarea que todavía no está completa, “pero sin duda, los cimientos que se han dado, favorecerán a que se vayan cerrando esas brechas de desigualdad y las oportunidades para los mexicanos se extiendan y sean iguales en cualquier parte del país”.

“Ese es el objetivo central de un gobierno, es por el que he trabajado, al que me he dedicado y, si bien, he de reconocer, que hay asignaturas en la que los esfuerzos realizados no fueron suficientes o no alcanzaron los objetivos trazados, también me voy con la satisfacción de que el México que entregamos hoy sin duda es mejor que el México que había hace seis años”, finalizó.