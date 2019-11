México está en una vía rápida para convertirse en un estado fallido: Bret Stephens

Por la escalada de violencia en los últimos meses, México está en una vía rápida para convertirse en un estado fallido, opinó Bret Stephens, el periodista de The New York Times.

En su columna titulada "La vía rápida de México hacia un estado fallido", el estadounidense culpó a una combinación de incompetencia gerencial e inanidad ideológica de Donald Trump y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que, en 2015, le preguntó al entonces candidato Trump si temía que sus políticas proteccionistas perjudicaran a México de una manera que finalmente perjudicaría también a Estados Unidos. Su respuesta fue: "No me importa México, sinceramente. Realmente no me importa México".

Desde que Trump se convirtió en presidente de EU, sus acciones han sido perjudiciales, pero las de López Obrador han sido desastrosas, consideró Stephens.

Señaló que la estrategia de López Obrador ha sido aumentar el gasto en programas sociales e instar a los mafiosos a pensar en sus madres. "Él ha afirmado, absurdamente, que el crimen está bajo control, y aún insiste en que no tiene intención de repensar su enfoque".

Un ex alto funcionario de inteligencia de EU sugiera una analogía arriesgada, señala el periodista.

"Lo que siempre se ha requerido", dice el ex funcionario, "es construir una campaña civil-militar integral e integrada, donde 'militar' incluya todos los servicios de seguridad, similar a una campaña de contrainsurgencia como la que se lleva a cabo en Irak".

Según el ex funcionario, dice Bret Stephens, el trabajo en México "requiere mucha mano de obra y no solo las fuerzas de seguridad deben despejar, mantener y construir. Deben contar con el apoyo de autoridades judiciales fuertes, que a su vez deben contar con el apoyo de autoridades penitenciarias fuertes. Esas son las tres patas del taburete del estado de derecho, y si alguna de ellas es débil, puede hacer que toda la empresa se derrumbe".

Para el periodista de The New York Times, en México, todas las patas del taburete están rotas. Las cárceles están fuera de control. Las autoridades municipales se encogen ante los carteles. La "tasa de impunidad", es decir, la probabilidad de que los delitos no sean castigados, apenas llega al 99 por ciento.

"O el país (México) va a controlar su crisis de instituciones y sus déficits de liderazgo, o se parecerá cada vez más a Irak (...) Puede que a Donald Trump no le importe México, pero a ti sí. Incluso si construimos un muro, ninguna crisis respetará una frontera".





