México firma convenio con India para producir vacunas y medicamentos

El Gobierno mexicano firmó un convenio con la India para la producción de vacunas y medicamentos en el país latinoamericano, según detalló este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó sobre los convenios con India para producir vacunas y medicamentos en México", informó la Cancillería mexicana en un comunicado.

En la rueda de prensa diaria desde Palacio Nacional, el canciller explicó: "Estamos trabajando principalmente con varias instituciones de la India (...) para la producción en México de vacunas, ya no solo covid-19, sino las que nos ha señalado la Secretaría de Salud. Por ejemplo, papiloma humano y otras vacunas”.

Además, señaló que estas negociaciones sentarán las bases para fortalecer la producción nacional de los siguientes diez años: “Este es un acuerdo que implicará inversiones y convenios de 2022 hasta 2032. Estamos pensando en una década”, destacó.

El secretario compartió que también se producirán medicamentos “como insulina, del que importamos casi el 100 % (…), inmunoterapias, contra cáncer, etc".

"Habrá diferentes tipos de convenios en las próximas semanas, estamos avanzando en ello, y producción de oncológicos en nuestro país”, apuntó.

En ese sentido, resaltó “la apertura de un Consulado en Mumbai (Bombay), que es donde está la sede de la mayor parte de las instituciones a que me estoy refiriendo; son ocho instituciones y empresas de la India”.

Vacuna Astra-Zeneca. Foto: Cuartoscuro

“Por parte de México están participando Birmex, Cofepris y, por supuesto, la Secretaría de Salud”, detalló Ebrard.

Finalmente, el secretario Ebrard explicó que “la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una mesa establecida para apoyar la adquisición de medicamentos de la Secretaría de Salud con 18 naciones del mundo”.

México e India han estrechado sus relaciones bilaterales desde el comienzo de la pandemia en 2020, centrándose en buena medida en asuntos de salud, comercio y cooperación.

En una entrevista desde Nueva Delhi a Efe el pasado 31 de marzo, Ebrard dijo encontrarse en la India, una de las potencias farmacéuticas globales, para que, entre otros asuntos, México "jamás" vuelva a estar indefenso ante una pandemia.

"México se va a vincular a la India sin duda, ya lo estamos haciendo. ¿La lección principal de la pandemia cuál fue? 'Nos dejaron ocho meses solos, no importó, no tenemos vacunas para ti'. Jamás nos volverá a pasar eso, 'never in life' (Nunca en la vida), y para eso estamos aquí", aseguró entonces Ebrard.









