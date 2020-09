México Libre lo encabezo yo: Zavala responde a AMLO sobre "consejo" a Calderón

"México Libre lo encabezo yo, no me extraña que quite méritos a las mujeres", señaló la excandidata a la presidencia, Margarita Zavala, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el INE negó el registro al partido político y recomendó al expresidente Felipe Calderón convocar a movilizaciones pacíficas y seguir luchando.

Margarita Zavala, quien impugnará la decisión del INE de no otorgar el registro a México Libre, - organización que también es impulsada por el expresidente Felipe Calderón-, aseguró que López Obrador confesó, con su declaración, que presionó al INE, por lo que la democracia se pierde.

"Sr. presidente México Libre lo encabezó yo - no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres - y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar [...] Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal, con usted pierde la democracia, pierde México", indicó

Minutos antes de la respuesta de la excandidata a la presidencia, el presidente López Obrador emitió un mensaje en el que recomendó a Felipe Calderón convocar a manifestaciones pacíficas y seguir luchando "como lo hacíamos nosotros cuando nos robaron la presidencia en el 2006".

López Obrador tambien señaló que en caso de que no encuentren justicia en México, que vayan a Washington, (ahí) está la Organización de los Estados Americanos (OEA) e ironizó y entre risas dijo: "que no vaya a Nueva York porque, aunque allá está la ONU, también allá está García Luna".

"Pero sí, pueden ir a Washington con sus amigos de la OEA para ver si les ayudan. Pero que sigan luchando como le hicimos nosotros, no hay que rendirse. Cuando se lucha por una causa justa y cuando se tiene la conciencia tranquila".

La noche del viernes, el INE negó el registro como partido político a México Libre bajo el argumento de que no era claro el origen de una parte de sus ingresos.

El Consejo General del INE rechazó con siete votos en contra y cuatro a favor el proyecto de convertir a la agrupación Libertad y Responsabilidad Democrática en el partido México Libre, "por tener más del 5% de aportaciones de personas no identificadas".

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que existe un 8.2% del financiamiento en el que el instituto electoral no tiene claro su origen, razón por la cual su voto fue en contra.

El proyecto de México Libre es participar en las elecciones intermedias de 2021 en el país, cuando será renovada la Cámara de Diputados de 500 miembros además de gobiernos estatales.

