México llama en reunión de G-20 a evitar cierre de las fronteras

México pidió una tregua a los integrantes del G20 para enfrentar la crisis del coronavirus. Durante una videoconferencia, los líderes de las principales economías del mundo acordaron hacer lo que haga falta para detener la propagación del Covid-19, empezando por la inyección de cinco mil billones de dólares a la economía.

Durante el encuentro virtual, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus homólogos afrontar la actual crisis sanitaria con una tregua, evitando al mismo tiempo el cierre de las fronteras y los aranceles unilaterales.

“Ayudar para establecer una especie de tregua, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales; que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial

El mandatario mexicano explicó durante su conferencia mañanera que planteó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y equipos porque hay escasez y, al mismo tiempo, acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas, y tiene que darse un trato humanitario, no especulativo, no lucrativo”.

Refirió que en su exposición expresó su solidaridad, “de manera muy especial la solidaridad del pueblo de México, a los pueblos del mundo que están padeciendo por esta pandemia. Expresamos que es fundamental, como se ha llevado a cabo en México, el conseguir la participación de los pueblos”, dijo durante la conferencia.

Sostuvo que parte de su planteamiento para enfrentar la crisis de salud trató en señalar que no bastan los hospitales, pues se requiere la participación de la gente, en especial de la familia.

“No basta con los hospitales, se requiere de la participación de la gente. Hablé en especial de la importancia de la familia. Repetí que en México, como en otros pueblos, es la institución más importante”, señaló.

En la videoconferencia, para evitar el contacto físico de los participantes, los países del G20 se comprometieron a adoptar las medidas "que haga fata" para minimizar el impacto mundial que está generando el coronavirus, asegurando que están inyectando cinco billones de dólares en la economía global.

Con un 90 por ciento de los enfermos, que ayer llegaron a los 500 mil casos, y 88 por ciento de los muertos por Covid-19, el primer ministro indio, Narendra Modi, puntualizó que el G20 representa 80 por ciento del PIB mundial y 60 por ciento de la población, los países del G20 aseguraron que harán "lo que haga falta" para minimizar el daño económico y social de la pandemia.

Algunos líderes aprovecharon su intervención para pedir treguas y moratorias a medidas que pueden entorpecer el comercio actual.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso una moratoria a las sanciones sobre bienes de primera necesidad durante la pandemia al subrayar la importancia de crear "corredores verdes" en tiempos de crisis, "libres de guerras comerciales y sanciones, para el envío mutuo de medicamentos, víveres, equipos y tecnologías".

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió de que la crisis actual es mucho más compleja que la de 2008 y demandó a los países del G20 "solidaridad" en la respuesta, especialmente con las naciones menos desarrolladas o que son escenario de conflicto.

"Tenemos que concentrarnos en la gente, en mantener los hogares a flote y los negocios solventes, capaces de proteger los empleos", defendió el diplomático portugués.

La Unión Europea pidió una respuesta "sin precedentes" que se centre en una "acción global rápida, masiva y coordinada", tanto en materia económica como sanitaria.

"Los acontecimientos sin precedentes requieren una acción sin precedentes", afirmaron los presidentes de los órganos de la UE.

También España, país invitado permanente del G20, reclamó una acción "concertada y contundente a nivel global" que transmita seguridad a los ciudadanos y confianza a los mercados.

Los miembros del G20 también se comprometieron a aumentar su capacidad productiva para incrementar el suministro de productos médicos y a compartir información y datos médicos.

"Aumentaremos nuestra capacidad de producción para alcanzar las necesidades crecientes de suministros médicos y asegurar que estén ampliamente disponibles, a un precio asumible, sobre una base equitativa, donde sean más necesarios y lo antes posible", indicaron en el comunicado los países del G20.

En ese sentido, apuntaron la importancia de fortalecer el mandato de la Organización Mundial de la Salud en la coordinación de la lucha contra la pandemia y se comprometieron a "proporcionar recursos inmediatos" a la agencia de Naciones Unidas.

Si bien, reclamaron que las medidas de emergencia dirigidas a proteger la salud tengan "un objetivo, sean proporcionadas, transparentes y temporales", para proteger el comercio.

El G20 está integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania, el Reino Unido, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, República de Corea, Sudáfrica y Turquía, así como por la Unión Europa y Arabia Saudí, que ocupa la presidencia del mecanismo.