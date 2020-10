México niega ser cómplice de la política migratoria de Trump

El Gobierno federal negó ser "cómplice" de la política migratoria estadounidense de Donald Trump tras la publicación de un editorial del New York Times y las acusaciones de Arturo Sarukhán, ex embajador mexicano en Washington.

Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respondió a las declaraciones de Sarukhán, quien denunció al compartir el artículo que el Gobierno mexicano "ha sido, de manera abierta o soterrada, cómplice" de la política de Trump.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sociedad Investigan dos casos de migrantes mexicanas en EU sometidas a cirugías irregulares

"El mayor aumento en remociones ocurrió entre 2008 y 2012, siendo tú embajador. Entonces como ahora, nuestros consulados hacían grandes esfuerzos por defender los derechos humanos de nuestros paisanos y jamás han sido cómplices", respondió Velasco en Twitter.

La polémica ocurre tras un editorial del New York Times en el que el diario critica la política migratoria de Trump y destaca sus amenazas arancelarias para obligar a México a frenar el flujo de migrantes centroamericanos desde su frontera sur.

El texto también señala que Washington ha conseguido que México "permita a solicitantes de asilo frustrados" esperar en su territorio mientras sus casos se resuelven en Estados Unidos, política conocida como "Remain in Mexico".

Sin hacer referencia al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, Velasco argumentó que "México no define la política migratoria de Estados Unidos" aunque han vigilado la aplicación de la política de recibir extranjeros que soliciten asilo.

Como bien lo sabes, México no define la política migratoria de Estados Unidos, estimado Arturo.



Durante tu periodo como embajador en 🇺🇸 hubieron millones de deportaciones de las que no podríamos decir que fuiste "de manera abierta o soterrada, cómplice". https://t.co/aq16MMXWeX — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) October 11, 2020 El trabajo de todo el equipo de la Cancillería y del #SEM merece el mayor reconocimiento. Hablar de complicidad distorsiona los hechos y minimiza la dedicación permanente del @GobiernoMX en esta sensible y compleja labor. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) October 11, 2020

"Se ha hecho un trabajo amplio para que su aplicación, decisión del Gobierno de Estados Unidos, ocurra de manera que se respeten convenciones internacionales, por ejemplo, evitando violar el principio de no devolución", aseveró Velasco.

Sociedad Cancillería alista red consular en EU ante amenaza de redadas contra migrantes

La controversia también sucede en un contexto en el que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha verificado "irregularidades" en cirugías hechas a mujeres migrantes en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó este viernes a la SRE y al Instituto Nacional de Migración (INM) por omisiones en el caso de dos migrantes mexicanas que sufrieron cirugías forzadas en Estados Unidos y no recibieron ayuda de las autoridades mexicanas.

Pero Velasco aseguró que la red consular mexicana, la Embajada en Washington y la Cancillería "trabajan diariamente" con ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

"Hasta la fecha apoyamos múltiples casos legales sobre abusos, como el del centro de detención de ICE en Georgia", afirmó el funcionario.