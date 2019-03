México no actúa bajo amenazas, somos el mejor vecino que EU puede tener: Ebrard

Tras el anunció de Donald Trump, sobre llevar a cabo el cierre de la frontera la próxima semana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que "México no actúa bajo amenazas y somos un gran vecino".

Por medio de su cuenta de Twitter, el secretario dejó claro que el país no actúa con base en amenazas y destacó el gran vecino que México es a tal punto de que más de medio millón de estadounidenses viven en territorio mexicano.

México no actúa con base en amenazas.Somos un gran vecino. Díganlo si no el millón y medio de estadounidenses que eligieron a nuestro país como hogar, la más grande comunidad de ese origen fuera de EU. Para ellos también somos el mejor vecino que pudieron tener. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 29 de marzo de 2019

Desde el día de ayer, el presidente de Estados Unidos ha arremetido contra el gobierno de México. En un principio criticó a la administración del presidente Andrés López Obrador por "no hacer nada para detener el flujo de migrantes" y aseguró que no detener a las caravanas migrantes, cerraría la "maldita frontera".

Como respuesta, el titular de Relaciones Exteriores dijo que aunque Estados Unidos y México tienen posturas distintas sobre migración, trabajan en coordinación para avanzar en materia migratoria.

Mexico actuará con responsabilidad y dignidad en el tema migratorio. Buscaremos entendimiento sí ,pero siempre exigiremos respeto como nosotros respetamos a los demás. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 29 de marzo de 2019

Durante la jornada de hoy, el mandatario estadounidense señaló que de no haber acción por parte de las autoridades mexicanas, cerraría la frontera la próxima semana.

....the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and “talk.” Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de marzo de 2019

Por su parte, el presidente López Obrador se mantuvo al margen de dichos comentarios y manifestó que prefería "ser prudente" para "mantener una buena relación con Estados Unidos".