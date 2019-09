México no es ni aceptará ser tercer país seguro, reitera Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que México vaya a ser tercer país seguro para la migración, a pocas horas de viajar a Estados Unidos donde evaluará los resultados del acuerdo migratorio cerrado en junio con Washington para evitar aranceles.

"Reitero frente a las presiones: México no es ni aceptará ser tercer país seguro, tenemos mandato en ese sentido del presidente de la República y es consenso en el Senado de todas las fuerzas políticas. No lo aceptaremos", expresó Ebrard en Twitter.

Mundo EU reporta menos detenciones en la frontera gracias a cooperación de México

El canciller mexicano respondió así al encargado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Mark Morgan, quien hoy corroboró que Washington sigue "absolutamente" interesado en impulsar un acuerdo de "tercer país seguro" con México.

Esto permitiría a Estados Unidos rechazar a los solicitantes de asilo si no han buscado primero refugio en el territorio mexicano, algo que el Gobierno de México descarta por completo.

Ebrard se reunirá este martes en Washington con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con quien revisará los avances del acuerdo migratorio bilateral alcanzado en junio y que evitó la imposición de aranceles estadounidenses al país latinoamericano.

Pence insistió este lunes en que "todavía hay mucho trabajo por hacer" a fin de frenar el flujo migratorio que atraviesa territorio mexicano para alcanzar Estados Unidos.

Acabo de escuchar declaraciones del encargado de CBP. Reitero frente a las presiones : México no es ni aceptará ser tercer país seguro,tenemos mandato en ese sentido del Presidente de la República y es consenso en el Senado de todas las fuerzas políticas. No lo aceptaremos. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 9, 2019

"Hace 90 días, México acordó intensificar sus esfuerzos para detener la inmigración ilegal a Estados Unidos. Esperamos reunirnos mañana con los funcionarios del Gobierno mexicano para hablar sobre sus esfuerzos recientes y discutir formas en que podemos continuar para asegurar la frontera", dijo Pence en su cuenta de Twitter.

Política México busca crear bloque latinoamericano por la seguridad

El Gobierno de México sostiene que a raíz del acuerdo, por el cual se desplegó la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur, se ha reducido el flujo migratorio un 56 %.

Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), en el periodo de enero a septiembre, México deportó a 106.552 indocumentados

La cifra aumentó sustancialmente a partir de junio, mes que batió récords al cerrar con 21.912 deportados.

En los tres meses desde la firma del acuerdo se han deportado 52.705 extranjeros, una cifra solo un poco inferior a los 53.847 deportados en los cinco primeros meses del año.