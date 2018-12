México no intervendrá en conflictos de países de América Latina: Ebrard

Antes de asistir a su ratificación como próximo Canciller en el Senado, Marcelo Ebrard sostuvo que México no intervendrá en los conflictos de los países latinoamericanos y solo participará por la vía pacífica, sin ser aval de ninguna de las naciones.

"Siempre pensamos que la participación de México en el exterior, cuando participa allí donde haya conflictos y diferencias sea solamente para la solución pacífica, cuando nosotros podamos contribuir para ello, habrá interés de hacerlo, si no, no, porque no nos consideramos un país que deba estar avalando a todos los demás", dijo en Palacio Nacional, después de una reunión con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

A su vez, anunció que España y la Unión Europea ya manifestaron sus deseos de participar en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, el cual será presentado en la Cumbre Mundial de Migración a realizarse en Marruecos.

Ebrard Casaubón expresó que ser electo secretario de Relaciones Exteriores ha significado el honor más grande en su carrera política y se comprometerá a cumplir la responsabilidad que le confieren los mexicanos, a través de todas las fuerzas políticas.

En este ambiente, comentó que encabezará una política exterior más activa y abierta a otros países, no solo América Latina.

"Es una gran responsabilidad, la ratificación del Senado pues me compromete con todas las formaciones políticas que están representadas por todo el pueblo, tendré que hacer el mayor de mis esfuerzos y es el honor más grande que he tenido en mi vida y voy a cumplir al límite de todas mis capacidades y esfuerzo para defender los intereses de México", manifestó.