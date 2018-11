Mexico no va a deportar a ningún migrante: Marcelo Ebrard

El gobierno entrante no va a deportar a ninguno de los migrantes a sus países de origen, en su lugar, convencerá a Estados Unidos, para que acepte participar en un plan de desarrollo para Centroamérica, por el que se mitigue el flujo migratorio.



“México nunca ha deportado en Tijuana a un migrante porque esté esperando para que le den asilo. De hecho, todos lo días hay en Tijuana una fila, no de ahora, de hace años, especialmente los tres últimos años, personas solicitando el asilo"...

"¿Por qué no son mexicanos?, porque hay una disposición legal en EU que cuando eres país vecino, no te internan para esperar tu solicitud de asilo. México, desde luego no está pensando en deportarlos”, dijo Marcelo Ebrard, futuro Canciller, tras presentar a los subsecretarios que ocuparán las subsecretarías en Relaciones Exteriores.

México se prepara para albergar a migrantes

Ante ello, ya se preparan para albergar el tiempo que sea necesario a las personas de la Caravana Migrante, mientras la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, aprueba el plan de desarrollo para Centroamérica.

Ebrard Casaubón anunció que el programa será presentado en la Conferencia Mundial de Migración y Desarrollo 2018 en Marruecos, y de ser aprobado iniciará las negociaciones con E.U, para impulsar la inversión más grande de la Historia en Guatemala, El Salvador y Honduras, semejante al Plan Marshall y en el que México invertirá cerca de 20 mil millones de pesos.



Condecoración de a Jared Kushner es decisión de EPN

Sobre la entrega del Orden del Águila, máximo reconocimiento a un extranjero por los servicios prestados al país, en este caso al yerno y asesor político de Donald Trump, Jared Kushner; el exjefe de gobierno comentó que esa es una decisión del presidente Enrique Peña Nieto.

Además de confirmar la asistencia de la hija de Trump, Ivanka Trump, y desmentir la asistencia del presidente chino Xi Jinping, comentó que todos los jefes de Estado serán recibidos por todo el gabinete presidencial de López Obrador en la comida de Palacio Nacional, para celebrar el ascenso del tabasqueño.

Lista de confirmaciones de invitados se entregará mañana

La lista definitiva de las confirmaciones de los invitados se entregará hasta mañana a primera hora, pues por la noche realizarán un último corte de caja.

Jesús Seade, negociador para el Tratado de Libre Comercio en el equipo de López Obrador, será subsecretario de América del Norte. Maria Delgado Peralta, exsecretaria del Medio Ambiente durante la administración de Ebrard, dirigirá la unidad de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Julián Ventura Valero, embajador de México ante el Reino Unido, será subsecretario de la SRE en el ramo. Jesús Zúñiga, exdirector de la Comisión Bilateral en la PGR, será el encargado de América Latina y el Caribe.