México sigue reconociendo a Maduro como presidente de Venezuela

El gobierno de México dijo este miércoles que reconoce todavía al gobierno de Nicolás Maduro luego de que el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamara presidente interino.

Hasta donde estamos, es que nosotros reconocemos a las autoridades electas de acuerdo a la Constitución venezolana

El gobierno mexicano analiza la situación en Venezuela. Hasta el momento no hay ningún cambio en sus relaciones diplomáticas con ese país ni con su gobierno

Varios países, entre ellos Colombia, Brasil y Estados Unidos, han reconocido a Guaidó cómo presidente interino de Venezuela.

El gobierno de México, que desde el 1 de diciembre preside el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha evitado pronunciarse sobre la crisis venezolana, a diferencia de la administración anterior de Enrique Peña Nieto, que tenía un papel más activo en criticar al gobierno de Maduro.

López Obrador ha dicho que busca el diálogo pero que no condenará a un gobierno extranjero y que no se inmiscuirá en asuntos internos de otros países, citando el principio de política exterior de su país de "no intervención".

Siguiendo esa postura, México evitó firmar una declaración del Grupo de Lima a inicios de año que pedía a Maduro no asumir un nuevo mandato el pasado 10 de enero.

El Grupo de Lima, creado en 2017, año de protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en Venezuela, está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, además de México.