México tiene derecho a decidir sobre política energética: AMLO a congresistas de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a congresistas de Estados Unidos que se manifestaron en contra de la política energética de México y señaló que el país tiene el derecho absoluto para decidir en esta materia, además aclaró que no han suscrito ningún acuerdo con el gobierno estadounidense o de Canadá respecto al tema.

"Hace como dos días apareció un documento firmado por legisladores de Estados Unidos, quejándose de la política energética que estamos aplicando en nuestro país, quiero tratar el asunto con mucho respeto hacia ellos, sólo aclarando de que en esta materia y en otras, pero fundamentalmente en lo que tienen que ver con la política energética de nuestro país, no hemos suscrito ningún acuerdo con el gobierno de EU o de Canadá", señaló el mandatario durante una visita técnica a la central carboeléctrica "José López Portillo", en Coahuila.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Explicó que cuando se renegoció el T-MEC, en el capítulo de energía sólo quedó establecido, en dos párrafos, el derecho absoluto y soberano de México para decidir en materia de política energética "de conformidad con la letra y sobre todo con el espíritu del artículo 27 de la Constitución".

Política No cederemos a amagos de privados, responde AMLO a Ibedrola

Asimismo, aseguró que no van a violar ningún acuerdo, pero se le dará preferencia a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque - señaló - son empresas públicas y es la única manera de que no aumenten precios de la energía eléctrica, las gasolinas y el diésel.

"Vamos de acuerdo a los marcos legales a darle preferencia tanto a la CFE como a Pemex, que son empresas públicas y porque es la única manera de que yo pueda cumplir el compromiso que tengo de que no aumenten los precios de la energía eléctrica, de las gasolinas y del diésel, hice ese compromiso, hasta ahora no ha habido aumento, incluso en la zona fronteriza vale 4 pesos menos la gasolina que en el resto del país".

"Decirles a quienes están defendiendo la política neoliberal, que no vamos a dar ni un paso atrás, que vamos a rescatar a Pemex y a la CFE", dijo.

"A mí no me paga Repsol"

Por último, AMLO afirmó que a él no le paga la empresa petrolera Repsol, " a mí me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares".

➡️ CFE emite deuda por primera vez en esta administración

"En caso particular con Repsol, que fue una de las empresas que abusó de toda esta política privatizadora, se llevaron a trabajar a la que fue secretaria de Energía del gobierno, pero no sólo eso, se llevaron de consejero de Repsol al expresidente Calderón, una vergüenza, y todavía se inconforman cuando deberían de estar ofreciendo disculpas por el abuso, las atrocidades, que se cometieron el periodo neoliberal".

Finanzas IEnova seguirá con sus planes de inversión en México

Cabe resaltar que un grupo de congresistas de EU envió una carta al presidente Donald Trump que advierte sobre incumplimientos de México en materia energética dentro del T-MEC debido al objetivo de la 4T de privilegiar a las empresas del Estado.

El documento, fechado el 22 de octubre, indica que las acciones del gobierno mexicano amenazan la inversión y el acceso al mercado a empresas estadounidenses, lo que "socava el espíritu" del acuerdo comercial que entró en vigor en el pasado mes de julio.

La misiva firmada por congresistas republicanos y demócratas, recuerda que tras la reforma energética de 2014 empresas de ese país invirtieron miles de millones de dólares para desarrollar infraestructura energética en México, generando empleos en ambos lados de la frontera.

Sin embargo, los 43 congresistas, entre ellos, John Cornyn, Ted Cruz y Jim costa, subrayaron que la administración de López Obrador está beneficiando particularmente a Pemex y retrasa o cancela permisos en contra de compañías energéticas de Estados Unidos.

Además, el documento advierte de iniciativas de legisladores de Morena para revertir la reforma energética de 2014 y, con ello, desconocer los contratos con empresas extranjeras que están en vigor.

|| Con información de Jacob Sánchez | El Sol de México ||