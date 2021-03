México tiene oportunidad de oro en las cadenas de suministro

Como un primer encuentro virtual entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden, el balance es favorable, puesto que se inició una nueva era en esta relación bilateral México-Estados Unidos, afirmó la doctora Aribel Contreras Suárez.

Coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales, en la Universidad Iberoamericana, la académica dijo: “La relación con los Estados Unidos siempre ha sido una “montaña rusa”, donde hay momentos álgidos y momentos de mucha cordialidad. En este juego empieza una nueva etapa y a construirse nueva era con dos personajes”.

➡️ Cámara de Diputados notifica a García Cabeza de Vaca inicio de proceso de desafuero

Política México y EU avanzan en política migratoria, pandemia y cambio climático

Pero recordó, que la relación bilateral es mucho más que un período de 4 años en Estados Unidos y 6 años en México.

Consideró importante el que “… México no es el patio trasero de los EU; de que los mexicanos son parte fundamental de la historia de la Unión Americana…”.

En este entendimiento de cómo estamos interconectados y de que nuestra economía es totalmente interdependiente, creo que, sobre esa base, partir para visualizar hacia donde, ambos mandatarios van a llevar no solo el rumbo de su país sino el rumbo de la Agenda.

Me parece crucial, justo el que la semana pasada el presidente Biden se haya reunido con el primer ministro Justin Trudeau y hoy lo hace con el presidente de México.

Enfatizó: “Sí los 3 países no avanzan de manera conjunta no hay manera de que enfrenten la pandemia, ni que se reactiven económicamente y muchísimo menos podrá convertirse América del Norte en la región más competitiva que tanto prometía la renegociación del T-MEC”.

➡️Rifa del avión presidencial fue un mensaje político: Lotería Nacional

Sostuvo que “más que las diferencias, lo importante es encontrar las coincidencias y empezar a construir cosas positivas, porque al irle bien al vecino, a México le iba a ir mejor”.

En el comunicado conjunto, ¿se habla de acuerdos para profundizar la cooperación a partir de mejorar las capacidades de Salud Pública?

Me queda claro que, aunque los sistemas de salud tienen muchas diferencias: el canadiense con el de Estados Unidos y ambos con el de México, me parece importante que se haga un Acuerdo de Cooperación o más bien un Adendum porque no existe un capítulo que aborde cómo las 3 naciones pueden enfrentar una crisis y no solo sanitaria sino financiera o de otra índole. En esto, el T-MEC se quedó cojo.

Es un buen momento de considerar que se haga un buen anexo -- como el Anexo23 en materia laboral--, pero en materia sanitaria para que los 3 países trabajen de la mano de manera sincrónica.

Y sincrónica, porque el año pasado, justo por estas fechas, cuando se hablaba del T-MEC y que iba a entrar en vigor en junio, fui crítica de esa decisión de que entrara en vigor en estado de pandemia, cuando los calendarios sanitarios siempre han estado asincrónicos, por tanto, los compromisos comerciales no se pueden cumplir.

➡️México apoyará a Haití en su elección presidencial

México debe entrar al mismo carril

¿Hablamos de vacunación?

Sí, para que la región de América del Norte esté cubierta, avance en una misma proporción con respecto al porcentaje de vacunados.

Estados Unidos ya aplicó más de 50 millones de vacunas. Canadá es uno de los países que más ha acaparado contratos de adquisición de vacunas. Desde el año pasado firmó 10 veces el número de vacunas que necesita para su población.

Y México ha hecho una gran labor de diplomacia para adquirir vacunas. Pero al interior hay muchas áreas para que pueda avanzar el Plan de Vacunación. Algunos factores son externos y también factores internos.

Me parece que México tendrá que trabajar muy fuerte para poder entrar al mismo carril y a la misma velocidad y en la misma tesitura en la que hoy caminan Canadá y los EU. Bien sabemos que son países con economías totalmente distintas, pero sí se habla de una región de América del Norte, creo que, del tema, México no puede estar excluido.

Mundo Biden dice que discutirá con AMLO petición para enviar vacunas anticovid a México

¿Y del fortalecimiento de las cadenas de valor binacionales?

Es el dedo en la llaga. Las cadenas de suministro se afectaron desde el año pasado. Dejaron al descubierto una disrupción porque todas las economías del mundo están altamente vinculadas con China.

➡️Brecha de género en el empleo se acentúa durante la pandemia: ManpowerGroup

Es donde Biden puso “el ojo del huracán”, desde su campaña: Que era necesario que EU regresara a un enfoque económico no cien por ciento proteccionista, sino una versión neo-nacionalista donde lo que busca no es aislarse del mundo, sino que sus cadenas de suministro, sus proveedores de sus distintos procesos de producción, estén más cercanos sino al interior de la Unión Americana, sí en la región.

Por eso, México podría sacar provecho y podría convertirse en proveedor sustituto de lo que EU importa fuera de la región.

¿Cómo hacerlo?

Para que eso se logre, México tendrá que reinvertarse, reconfigurarse es decir crear una nueva arquitectura del comercio para en verdad convertirse en un alto proveedor y dispuesto a diversificarse y no dentro del T-MEC. No, eso ya no.

Ahora México tiene que apostarles a las cadenas de suministro, sí en verdad quiere convertirse en un auténtico ganador en esta prioridad que EU pone sobre la mesa. Sí México no lo hace, buscará otros países en la región.

Por su colindancia geográfica, México tiene una oportunidad de oro, que no la puede dejar pasar, dijo la doctora en Administración y Dirección de Empresas, por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Desde al año pasado dije que en las relaciones internacionales comenzaba a escribirse un nuevo capítulo en la historia que he denominado la Segunda Guerra Fría 2.0 porque es una nueva confrontación entre los países liderados por los hegemones China y EU, en donde el mundo no solo quedará dividido entre países vacunados y no vacunados, sino que habrá una división por las cadenas de suministro del Dragón contra el Águila.