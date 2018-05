México vive en el peor de los mundos por la inseguridad: Meade

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, aseguró que México vive en “el peor de los mundo” en materia de seguridad, algo que se superará con la ayuda de las fuerzas armadas y con la ley de seguridad interior.



“Hoy vivimos en el peor de los mundos y tenemos un reto de seguridad que no terminamos de superar y que no terminamos de enfrentar y dimensionar y se le ha pedido a las fuerzas armadas que jueguen un papel para lo que no están diseñadas y capacitadas”, dijo el aspirante de la coalición de Todos por México.

El trabajo realizado por las fuerzas armadas lo hacen con enorme esfuerzo y gallardía, por lo que se habrá reconocer la participación con un marco jurídico como la ley de seguridad interior, agregó el político priista.

A mí me parece que la Ley de Seguridad Interior tiene valor, y me parece que tiene valor en el siguiente sentido, me parece que obliga a los estados a hacer un diagnóstico José Antonio Meade

Las entidades federativas están respaldadas con la Ley de Seguridad Interior para pedir el auxilio de las Fuerzas Armadas, algo que pasa cuando las autoridades quedan cortos en sus autoridades civiles para enfrentar el reto de seguridad, comentó el ex secretario de Hacienda y Crédito Público durante la Tercera Cumbre Ciudadana.

Pepe Meade recordó que ya se sabe los resultados y el actuar de las fuerzas Armadas en el caso de un desastre natural, especialmente en el rescate, en el refugio y en la reconstrucción.