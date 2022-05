México y Argentina insisten en asistencia de todas las naciones a Cumbre de las Américas

Los gobiernos de México y Argentina reiteraron este jueves que la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, debe ser un encuentro sin exclusiones para que todas las voces sean escuchadas.

En conferencia de prensa conjunta, los cancilleres de México, Marcelo Ebrard, y Argentina, Santiago Cafiero, consideraron que "no deberían provocarse" exclusiones al encuentro hemisférico y por el contrario, la administración del presidente Joe Biden debería buscar la participación de todas las naciones de América Latina y El Caribe. “Les puedo decir que todos los países con los que he hablado dicen lo mismo”, afirmó Ebrard.

"Argentina viene marcando la necesidad de que sea una cumbre sin exclusiones", agregó por su parte Santiago Cafiero.

La visita a México del canciller argentino sucede mientras en Buenos Aires, el exsenador demócrata Christopher Dodd, Asesor Especial del presidente Biden para la Cumbre de las Américas, se reunirá hoy con el presidente Alberto Fernández para convencerlo de asistir al encuentro regional.

Dodd llega a Argentina al final de una gira por Chile y Brasil, donde se aseguró la presencia del presidente Gabriel Boric y convenció en persona a Jair Bolsonaro de asistir a la cita continental.

Buena parte de las invitaciones a la Cumbre ya han sido cursadas discretamente a distintos países, según informó días pasados el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, pero la lista oficial aún no ha sido publicada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves, durante su conferencia de prensa matutina, que ya recibió la invitación oficial para acudir a Los Ángeles, pero dijo que quizás mañana viernes defina si asistirá o no al encuentro.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard aseguró, acompañado de su homólogo argentino, que “todo dependerá de lo que Estados Unidos resuelva en los próximos días”.

Con Santiago Cafiero,canciller de Argentina quien esta de visita en nuestro país.Gran conversación sobre la CELAC,la no exclusión de paises en la Cumbre de las Américas,nuestra cooperación para vacunas,equipo médico,alimentos, exploración del espacio y cultura. Trabajo en común. pic.twitter.com/M74vIOnKiX — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 26, 2022

El responsable de la diplomacia mexicana, adelantó que la exclusión de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela será sin duda un tema que se tratará durante la Cumbre. ”Será sin duda un tema de la Cumbre”, dijo el canciller mexicano.