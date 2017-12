"Mi ideología será democrática, no de dedazo" concluyó Fernando Mayans tras salida del PRD

El vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Fernando Mayans, anunció su renuncia a ese partido para unirse a las filas de Morena.

El senador, expresó en su cuenta de Facebook que "un grupo de la cúpula del partido con agendas distintas al quehacer democrático se apoderó del Partido de la Revolución Democrática"

“Les anuncio que me voy del PRD, me ofrecieron agendas cómodas y seguras para quedarme, sin embargo no puedo traicionar mi esencia”, escribió en su cuenta de Twitter @Dr.Mayans.

Les anuncio que me voy del PRD. Me ofrecieron agendas cómodas y seguras para quedarme, sin embargo no puedo traicionar mi esencia.https://t.co/yPr4dNY5Y9 — Dr. Mayans (@DrMayans) 28 de diciembre de 2017

Agregó que “Me voy y me llevo conmigo más de 25 años de lucha social, de recuerdos entrañables y de trabajo honrado y coherente”.

Por último, el legislador por tabasco afirmó que “de todos es sabido mi amistad con Andrés Manuel, sin embargo, me uno a las filas de Morena, no por ellos, sino porque ahí se me garantiza un ambiente democrático y comprometido con las verdaderas causas”.

Mi convicción han sido y seguirán siendo las causas sociales, y no sólo de unos cuantos, y mi ideología ha sido y será democrática, no de dedazo

Escribió el Dr. Fernando Mayans Canaba en su cuenta de Facebook