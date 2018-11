Segob anuncia que deportarán a quienes rompieron cerco en frontera con EU

La Secretaria de Gobernación en coordinación con autoridades locales del Estado de Baja California, logró contener a un grupo de casi 500 migrantes que, de manera violenta, intentaron cruzar la frontera de México con Estados Unidos, en el paso fronterizo de El Chaparral, Tijuana, y advirtió que pese a esta intentona , el gobierno mexicano no desplegará fuerzas militares para enfrentar este problema.

Informó que el Instituto Nacional de Migración (INM) procederá a deportar inmediatamente a las personas plenamente identificadas que participaron en estos hechos violentos y advierte que dichos actos de provocación, lejos de ayudar a sus objetivos, atentan contra el marco legal migratorio y pueden resultar en un grave incidente en la línea fronteriza.

Mediante un comunicado, la Secretaria de Gobernación reportó que pese al rechazo de autoridades norteamericanas para el ingreso de los centroamericanos a su territorio, no se reportan heridos por arma de fuego.

A través de la Segob, el Gobierno de México informó que, pese a la magnitud de esta situación y conforme a su política interna de respeto a los derechos humanos y a la no criminalización de la migración, “nuestro país no desplegará fuerzas militares para enfrentar este problema. No obstante, reforzará los puntos fronterizos donde las personas irrumpieron en su intento por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos”.

De igual forma, señaló que mantendrá de forma permanente la comunicación y plena coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno en México, así como con el Gobierno de los Estados Unidos.

Hasta este domingo, -agrega-, el número de personas que conforman la llamada caravana migrante es de 8 mil 247, de las cuales, 7 mil 417 se encuentran en el estado de Baja California, ubicadas en los municipios de Mexicali y Tijuana.

Mientras que de los 830 centroamericanos adicionales, 424 se encuentran ubicados en el albergue de Tláhuac, en la Ciudad de México; 253 transitan por el Estado de Sinaloa hacia Sonora; y 153 se trasladan por sus propios medios a la frontera norte del país.

En este contexto, cerca de 2 mil centroamericanos que integraban las distintas caravanas han obtenido el apoyo del INM para su retorno voluntario asistido.

Reitero una vez más el exhorto a los extranjeros en tránsito para que se acojan a los beneficios de regularizar su situación migratoria y acceder a los beneficios que ofrece el Estado, como trabajo formal, acceso a servicios de salud y educación pública, entre otros.