Miguel Ángel Chico Herrera renuncia al PRI para sumarse a Morena

Después de madurar en el curso de la presente semana esta decisión, hoy el senador Miguel Ángel Chico Herrera, después de 40 años de militancia en las filas del PRI, presentó su renuncia a este instituto político en una carta dirigida al presidente del CEN, Enrique Ochoa Reza, en la que le dice: “Usted ha privilegiado la simulación e intereses personales”.



En su carta de renuncia señala que hace 40 años a los 17, siendo estudiante de Derecho, se afilió a las filas del Revolucionario Institucional y desde ese día, siempre defendió los ideales de Luis Donaldo Colosio, quien fue inspirador fundamental en mi formación, postulados ideales que usted ha despreciado, dejando a un lado el diálogo y la negociación en aras de acuerdos que la política partidista demanda.



En entrevista con El Sol de México, consideró “que fue muy difícil tomar esta decisión”; pero ante los malos tratos que recibió no obstante el capital político que representa en Guanajuato, “opté por convencimiento unirme al proyecto del licenciado López Obrador, sobre todo por su combate a la corrupción y la impunidad”.



Dijo que no contenderá bajo las siglas de Morena a la gubernatura de Guanajuato. “No, no vengo a desbancar a nadie. Morena ya tiene su candidata, la doctora Antares Vázquez. Sólo me adhiero a su campaña en Guanajuato”.



¿Fue una decisión difícil?





-Sí, muy difícil. Después de 40 años de militancia no es fácil; pero estoy convencido del proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador, convencido de su proyecto sobre México, de su proyecto de combatir la corrupción, la impunidad y el proyecto incluyente y de todo lo que propone para esta elección que se avecina.



¿Cuándo se entrevistó con él?





-Hace 8 días a través de Ricardo Monreal, me entrevisté con él. Y también he recibido atenciones de la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky, desde principios de febrero tuve la primera plática con ella y también con el presidente del partido Morena en el Estado de Guanajuato, Ernesto Prieto y con los enlaces nacionales de Morena, Leonel Godoy y Tomás Pliego quienes vieron el capital político que tengo en Guanajuato que he construido desde hace muchos años.



Y resalta: “La verdad, el CEN del PRI no valoró mi trabajo, ni el presidente Enrique Ochoa, pero acá han valorado mi carrera, mi esfuerzo y la penetración que he logrado en Guanajuato con la sociedad”.

Sostiene que “Enrique Ochoa me trató como un político cualquiera, en aras de un compromiso que no sé de qué tipo con el actual candidato. Y las consecuencias están muy claras: En las encuestas, el PAN va en primer lugar; en segundo Morena y en un alejado tercer lugar, Gerardo Sánchez García, como precandidato del PRI a la gubernatura de Guanajuato.



¿Usted va por la candidatura a la gubernatura por Morena?







-No, Morena ya tiene candidata a la doctora Antares Vázquez al gobierno de Guanajuato. Yo no vengo a desbancar a nadie, solo a ganarme un espacio en el partido con trabajo.

¿Entonces, no va por ningún puesto, ningún cargo en Morena?





-No, hasta este momento no. Solo me adhiero a la campaña del licenciado López Obrador, a sumar el trabajo que tengo en Guanajuato y también a nivel nacional a su favor, convencido de su proyecto y de que logrará la Presidencia de la República.



¿Cómo entregó su renuncia al PRI, por internet?



-No, la presenté en el CEN del PRI y en el Comité Estatal de Guanajuato.



Por cierto, en el CEN del PRI no me la quisieron recibir, le querían poner fecha del lunes próximo, pero a mi enviada le pedí que se regresara. Eso no era lo correcto. La renuncia era con fecha de hoy.





Dijeron que tenían indicaciones de no recibirla hasta el lunes. Creo que eso está mal. Es un documento y son parte de mis derechos políticos, dijo y remató:









¡Seguimos en la lucha¡