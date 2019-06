Mancera continuará al frente de bancada del PRD, pero sin afiliarse

El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Ángel Mancera, negó la posibilidad de afiliarse a esa fuerza política, aunque aseguró que continuará trabajando para que le vaya bien.

Entrevistado tras la adhesión de cinco organizaciones al Proyecto Futuro 21 de ese partido, el legislador descartó también la desaparición de la bancada del PRD en la cámara alta, pues afirmó que lograrán sumar cinco senadores, que es el mínimo indispensable para que continúe como grupo parlamentario.

Explicó que para continuar como grupo, realizan “el análisis jurídico que se llama momento fundacional, conforme a la ley del Congreso", y pidió que “no nos den por disminuidos, yo creo que vamos a recapitular hacia tener los cinco (senadores), si no es que después sean más”.

Aunque reiteró que no se afiliará al partido del Sol Azteca, recalcó: “siempre lo vamos a defender y lo vamos a hacer con convicción. En el grupo parlamentario estoy trabajando para que le vaya bien al PRD, y así voy a seguir”.

Dijo que su bancada no está conformando un bloque opositor en las cámaras, sino de contención, para analizar diferentes temas como la revocación de mandato, extinción de dominio, ley de austeridad y la consulta popular.

También actuarán ante la eliminación del Instituto Nacional del Emprendedor (Indem) y del Consejo de Promoción Turística, para evitar violaciones a la Constitución, o de lo contrario “presentaremos las acciones correspondientes”.

Sobre la reforma electoral, dijo que el PRD está dispuesto a que se lleve a cabo, pero a partir de un análisis serio, equilibrado y con equidad, a fin de evitar el gasto excesivo y sin eliminar a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

“Yo creo que sí pueden mejorar que no haya tantas erogaciones, creo que se le pueden adelgazar algunas de las responsabilidades al INE, pero tampoco, yo no estoy convencido de que se eliminen todas las instancias locales, los Oples, no es por ahí”, consideró.

En cuanto al tema de la revocación de mandato, subrayó que el PRD plantea que no coincida con la fecha de la elección, y sea convocada por la ciudadanía, no por la presidencia ni por las Cámaras.

También planteó “analizar todas las reglas posteriores, que eso bien vale la pena, el punto clave va a estar en la consulta, porque la consulta con la Constitución, como la tenemos hoy puede realizarse en la misma fecha de la elección y puede convocarla el presidente”, sostuvo.