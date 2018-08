Seremos oposición seria: Osorio Chong reprueba la creación de SSP federal

El exsecretario de Gobernación y próximo coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, admitió que los excesos de los exgobernadores priistas y la reacción negativa de los agentes cuyos intereses fueron vulnerados por el plan reformista de Enrique Peña Nieto derivaron en el voto de castigo que los colocó en una de sus peores derrotas electorales.

“Los actos de corrupción de algunos miembros de mi partido, como hubo de otros partidos políticos, pero muy visibles los nuestros, cuando es un partido que gobierna la mayoría de gubernaturas, cuando gobierna la mayoría de presidencias municipales, (…pues no se puede estar observando) sus acciones y su responsabilidad que la hagan de una manera transparente, y bueno cometieron excesos que los pagamos como instituto político”, reconoció.

Miguel Ángel Osorio Chong reprobó la creación de la Secretaría de Seguridad Pública federaly la ruta de pacificación del país, cuyo eje es la Ley de Amnistía, que plantea el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.





En una conversación con El Sol de México, Osorio Chong comentó que el aumento de la inseguridad se da cuando un gobierno estatal deja de coordinarse con la Federación o un alcalde se vuelve cómplice de la delincuencia organizada.

“Considero que en el tema de seguridad al final no hay hilo negro; hay profesionalización de policías, hay compromiso de ámbitos de gobierno municipal, estatal y federal, y eso es lo que se tiene que observar”, expuso.

Osorio Chong aseguró que a pesar de que su bancada en el Senado será minoría, los cuadros priistas cuentan con una amplia experiencia para dar la batalla en tribuna por la protección de las instituciones que el PRI desde sus gobiernos y como mayoría en el Congreso consolidaron.

Proyectó que serán una oposición seria y responsable, que votará por lo que crean que es bueno para México como el combate a la corrupción y a la impunidad, flagelos que, reconoció, dañaron la confianza de los militantes del PRI y menguaron su credibilidad ante el electorado.

El priista habló de los retos a los que se enfrentarán, de las reformas, del futuro del PRI, de Elba Esther Gordillo y sobre su amistad con el presidente Enrique Peña Nieto.





-- El nuevo gobierno propone retomar la idea de la Secretaría de Seguridad Pública federal, ¿es un error o un acierto?

-- Llevar la Secretaría de Seguridad Pública federal a la Secretaria de Gobernación fue un acierto del actual gobierno. Yo estuve en esa discusión y fue un acierto. Cuando se habla de gobernabilidad, la gobernabilidad pasa por la seguridad, y si no está en un solo ente, es complicado que se puedan unir fuerzas para lograr el objetivo.

Ahora, con la propuesta de retomar la idea de la SSPF, lo que va a tener que hacer el Secretario de Seguridad es pedir autorización al de Gobernación o coordinarse con Gobernación para luego coordinarse con la Defensa, luego coordinarse con Marina y se vuelve un órgano como el que se vio en el gobierno de Calderón, que no se pudieron poner de acuerdo a nivel federal.

Sin embargo, cada quien está libre de tomar las decisiones que a su ver le convenga. Nosotros no podemos dejar de señalar que el tema está en los estados y los municipios, que no hay fuerza federal que alcance para respaldar y además no le toca completamente esta obligación a la federación, tiene que ser con la participación y con fortalecimiento de las policías estatales y las municipales que están completamente rebasadas.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

--¿Pero sí debatirán este punto?

Sí, y por lo menos dejaremos claro y señalado, que eso, como muchos de los otros planteamientos que están haciendo, no van a llegar a esa pacificación, no es ese el camino.

-En el tema de la pacificación, ¿cree que pudiera ser más de lo mismo?

No creo que sea el tema por la vía del diálogo, sino que debe haber acciones sobre todo de la experiencia que hubo y hemos pasado en los últimos años. Recordemos las experiencias positivas de los años 2013, 2014 y 2015 en donde disminuyeron de manera importante los índices delictivos, pero también hay que ver qué pasó en el 2016, 2017 y 2018 donde subieron y hay explicaciones muy fáciles.



Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, que cuando un gobierno estatal ya no se coordinó con la federación, cuando los gobiernos municipales fueron cooptados por la delincuencia, porque hubo cambios de gobierno municipal y estatal, y otras razones que hay que analizar, es muy simple.

Pero tratar de inventar el hilo negro, yo creo que no es el camino. Escuchar siempre será importante, pero lo más importante es ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado.

En la entrevista concedida a la Organización Editorial Mexicana (OEM); el político hidalguense garantizó que el PRI trabajará para tener el mejor perfil al frente de la Fiscalía General de la República. Tocó el tema de la corrupción y de cómo ésta dañó la imagen de su propio partido. También de la idea del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de combatirla para obtener recursos para su política social.

- López Obrador acordó con el Presidente Peña Nieto participar en la terna. ¿Cómo recibe este anuncio?

Primero hay que ver si legalmente se puede incorporar estos nombres, lo que legalmente proceda. Si esto se puede y es un acuerdo, la verdad es que no veo por qué no analizar los nombres.

Ya estando esas listas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados puedan ellos (Morena-PT-PES) mayoritear y quedarse con algunas de estas tres propuestas, puede suceder.

Analizaremos los nombres, veremos qué es lo que sirve. Se pensó en un fiscal que no obedeciera a un Presidente, que no obedeciera a un partido político, por eso se dieron procedimientos para que se evitara esta circunstancia.

El pasado 3 de julio, Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se reunió con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Foto Cuartoscuro

-Sobre los dichos de López Obrador que millones de pesos se obtendrán combatiendo la corrupción y que se darán recursos a los que menos tienen.

Ese tema de la corrupción que tanto se comenta y que fue parte fundamental de todo su proceso de campaña, de decir, quito corrupción y habrá más recursos, yo quisiera ver todavía la fórmula, porque la corrupción que se da desde la calle hasta los contratos, no necesariamente pasa ese recurso al gobierno federal para después distribuirse. Entonces yo quisiera conocer esa fórmula que hoy todavía no me la explico.

Eso no quiere decir que no esté de acuerdo, es que hay que ir con todo contra temas de corrupción, en eso estoy de acuerdo. Pero ese como vía única para lograr que el país crezca, no lo veo, son muchas otras cosas.

Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que tras la elección del pasado 1 de julio el PRI fue castigado por la gente que decidió dar su voto de confianza al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero buscarán ser escuchados y trabajar en favor de México.

“Hay otras cosas más que hacer desde el Senado, pero nuestra posición va a ser que se vea esta fracción, sólida, fuerte, hoy de 14, y por supuesto que esos temas que fueron los que la población votó o por los que votó, habremos de defenderlo con todo en el Senado de la República”, advirtió.

Foto: Cuartoscuro





- ¿Cuáles serán los retos y los desafíos del PRI al verse tan reducida la bancada?

Lo primero, ser escuchados. Sí, una fracción menor, pero con una gran calidad en sus integrantes, con una gran experiencia en sus integrantes. Vamos a hacer valer la posición del PRI en favor de México, en favor de lo que verdaderamente sirva, y en favor del mandato que nos dieron los ciudadanos en la elección.

Primero, ir contra actos de corrupción. Quienes estén señalados, estén en proceso, que se haga justicia, y observar hacia adelante. Segundo, la desigualdad, es un tema que por muchos años se atiende, se ve. Nosotros creemos que se hicieron muchas reformas hoy que impactarán al futuro para lograr subir la circunstancia económica de la población.

Y tercero, defender la soberanía, defender a los nuestros, a los que están allá en Estados Unidos o a los que quieren estar en el proceso de regreso. Cuidar nuestro país. Esos son los tres grandes rubros, creo que la población nos señaló.

-Morena y sus aliados en el Senado serán una aplanadora

Los he escuchado en sus discursos y dicen que no harán lo que nosotros. Pero no, más bien nosotros no haremos lo que hicieron ellos, se opusieron absolutamente a todo lo que hoy están aplaudiendo o lo que hoy están diciendo que no van a cambiar, ni reformar.

Escuchaba al que va a ser director de la CFE, Manuel Bartlett, decir que la reforma energética está bien y que no hay que cambiarla. No recuerdan sus debates contra la reforma energética. No recuerdan su feroz oposición. Ellos sí se opusieron a todas estas reformas que nosotros hicimos pensando en el país.

¿Pueden pasar por encima de nosotros? Pues sí, tienen la mayoría, pero eso no quiere decir que no vamos a dejar una posición clara y defender lo que tenemos que defender en el debate democrático que tenemos que hacer en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Foto: Federico Xolocotzi

¿Hicieron todo por el poder, inclusive hasta mentir?

Dijeron todo y dijeron que todo lo habrían de poder hacer. Yo lo aplaudiré, pero todos los que llegamos a ser gobierno queremos cambiar y transformar.

Entonces pues sí, prometieron todo y dijeron todo, habremos de estar observando que cumplan todo.





-Buscan echar atrás la reforma educativa

Hay que ver qué quieren modificar. Cancelarla, pues de verdad espero que estén midiendo y analizando los alcances de quitar una reforma que ya empieza a dar resultados.

Los niños salen mejor preparados, los maestros están mejor preparados, tienen mejores alternativas de desarrollo los maestros, los papás están más activos junto con sus hijos para su educación. Esa es la reforma educativa.

Hay que ver cuál es la propuesta que viene, sí hablan desde modificarla hasta cancelarla. Dicen que la historia sí se repite cuando se cometen los mismos errores, hay que ver en el mundo qué ha servido y qué no ha servido a partir de quienes la han impulsado o han reformado sus circunstancias en educación.

-Se dice que Elba Esther Gordillo fue una presa política para poder sacar adelante la reforma educativa. Y hoy está libre por orden de un tribunal.

Esta decisión se tomó por un juez, siempre dijimos que respetaríamos las decisiones, yo ya no estoy en la administración pública, pero creo que lo mejor que pueden hacer es poner el ejemplo de respetar lo que el Poder Judicial determina.

Se habla de falta de consistencia en lo que la PGR presentó. Yo creo que es un claro ejemplo de que no siempre el clamor de la sociedad respecto a una persona, va ligado a que se tenga suficiencia de pruebas para poderlo procesar. Yo creo que el imperio de la ley debe estar por encima de circunstancias de gobierno, de personas, de gremios, de partidos políticos.

Tenemos que dejar un país de instituciones y apegados al Estado de Derecho. Fue un largo proceso el que vivió la maestra. Lo dejaría en que el Estado de Derecho está por encima de cualquier otra circunstancia.

Elba Esther Gordillo y su sucesor en el SNTE Juan Díaz de la Torre / Foto: Cuartoscuro

-¿Qué le pasó al PRI, en qué se desvió?

Fueron dos cosas que yo creo que nos pegó de manera muy importante. Primera, el Presidente decidió ir por reformas que nadie había querido tocar, sabiendo que habría de lastimar intereses y que habrían de rebotar esos intereses, y así nos pasó.

Al tocar intereses en las reformas estructurales, que le sirven a un país, inmediatamente hubo reacciones, y la reacción de algunos afectados fue negativa y trataron de hacer un panorama negativo al respecto.

Cualquiera de las reformas hubo un rebote ante la sociedad, al no saberse explicar los beneficios de las propias reformas, no beneficiaban ninguna al gobierno, todas van a beneficiar al desarrollo del país.

Y la otra, los actos de corrupción de algunos miembros de mi partido, como hubo de otros partidos políticos, pero muy visibles los nuestros, cuando es un partido que gobierna la mayoría de gubernaturas, cuando gobierna la mayoría de presidencias municipales, (…pues no se puede estar observando) sus acciones y su responsabilidad que la hagan de una manera transparente, y bueno cometieron excesos que los pagamos como instituto político.

-¿Regresarán los políticos a tomar el control del PRI?

Yo creo que los políticos ahí están.

Foto: Cuartoscuro

¿Una reconciliación con todos los que hicieron a un lado?

Te hablo estado por estado, municipio por municipio, en el que quieren al partido y que ven la esperanza de poder, en el trabajo, recuperar la confianza de la gente.

¿El PRI regresará fortalecido en las próximas elecciones?

Esa es nuestra meta. Estaremos listos y librando la batalla en el día a día tenemos que dar la batalla para irnos presentando con la sociedad y decirles que lo que se ha hecho es en favor del país y lo que haremos hacia el futuro en nuestro trabajo, será a favor del país.

-Está a punto de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, usted fue una parte fundamental, la mano derecha del Presidente. ¿cómo lo ve usted, cómo ve esta recta final, cómo ve al Presidente?

Yo estuve con un Presidente con visión de Estado, un hombre que no pensó en su momento ni en estadísticas ni en encuestas personales, vio por el país, y se atrevió, valiente.

Hoy, ante el resultado electoral, veo un Presidente que está actuando de la misma manera, con altura de miras, está viendo cómo ayuda al gobierno que entra, más allá de partidos políticos, más allá de coincidencias, está viendo cómo respalda a un gobierno que entrará en tres meses y que debe de entrar con la fuerza suficiente y de tal tamaño con la que no entró el Presidente, a partir de que no dieron esas condiciones que hoy se están dando, que le vaya bien desde el primer día de la próxima administración.





María Elena Morera, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong.

-¿Peña Nieto es un demócrata?

Sí, y lo demostró. Lo demostró en elecciones locales, nunca hubo señalamientos mayores ni al Presidente ni a su administración, como nunca en la historia, y tampoco lo hubo ahora en esta elección de la nueva administración federal de la Presidencia de la República.



¿Sigue siendo su amigo?

Sí, claro.



¿No hay ningún recelo?

No, no. Se han dicho muchas cosas. La verdad es que la amistad o se tiene o se pierde, no se anda con ambigüedades.

¿En las buenas y en las malas?

Fui un funcionario en su administración, y por supuesto que él era el Presidente, entiendes que luego no, pues no todo lo que uno hace pareciera incluso es lo aceptado y puede haber en el camino de las decisiones ciertas diferencias, puntos de vista diferente, pero el Presidente es el Presidente. Entonces no hay que confundir una cosa, que es la amistad, con el haber sido funcionario.

Foto: Captura de video





ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

-¿Cómo ve a Andrés Manuel López Obrador?

Lo veo con mucho ímpetu, lo veo pues haciendo y tomando decisiones, no esperando las circunstancia que le tocará formal a partir de primero de diciembre, bueno y malo, la verdad es que algunas decisiones cuando no se es todavía dificulta el solo hecho de anunciarlas, algunas otras, qué bueno que ya vaya adelantando para que incluso los que van nombrando ya vayan metiéndose en lo que van a ser sus responsabilidades.

Hasta ahí dejaría mi comentario, porque yo esperaría a que se muestre como Presidente. Uno es el que anda ahí en las campañas y anda diciendo y prometiendo, de cualquier partido político, y otro, es cuando se asumen como gobierno.

Hay que esperar a que llegue ser gobierno, y por supuesto que con toda claridad te diré lo que pienso, pero a partir de sus acciones ahora como gobierno.

--Senador, usted será la cara y la imagen principal, estará usted muy expuesto, ¿ya vio su futuro?

Sí sé que al ser coordinador estaré siendo muy observado, no será diferente a lo que viví hace 6 y 11 años siendo gobernador, no te digo que estoy acostumbrado, nunca se acostumbra uno a ello, pero pues sé que mi conducta, mi trabajo será siempre, estará muy visto por la sociedad, muy visto por los partidos, y yo lo que digo es que será el manejo como lo ha sido toda mi vida, de mucho trabajo, de mucho trabajo.





¿Osorio para el 2024?

No, falta mucho, antes hay que trabajar mucho para que las cosas se puedan dar.