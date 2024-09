Marko Cortés no va a determinar mi voluntad, yo soy libre: Yunes Linares sobre la reforma judicial

Acompañado de senadores de Morena, el panista Miguel Ángel Yunes Linares dejó en claro que Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), no va a determinar el sentido de su voto en torno a la reforma judicial y rechazó que la manera en que emita su sufragio no lo convierte en un traidor.

“Yo nunca me he doblegado ante nadie, menos me voy a doblegar ante la pretendida imposición de Marko Cortés; él no va determinar mi voluntad, mi voluntad es libre, yo soy libre”, comentó.

“Tampoco soy un traidor, nunca he traicionado a nadie y lo dije desde la tribuna. Traidor es el que va en contra de sus principios y yo no voy en contra de mis principios”, declaró ante medios de comunicación.

El senador quien hoy rindió protesta en suplencia de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, negó haber sido víctima de presiones políticas por parte del bloque oficialista de Morena. Además, criticó que no es con amenazas como se logran consensos legislativos, ni siquiera por parte de los partidos de oposición.

“Quiero también dejar muy claro que es totalmente falso que haya sido yo obligado y coaccionado, es absolutamente falso. He sido recibido con cordialidad por personas de Morena con quienes he tenido una rivalidad histórica, porque así es la política”, precisó.

Recordó que las versiones de persecución política no son nuevas, puesto que él mismo ha sido un político opositor durante gran parte de su vida. Sobre las presiones y uso faccioso de las fiscalías en contra de su familia, afirmó “Miguel no ha huido de nadie, Miguel ha dado la cara, no hay ninguna persecución y si hubiera la enfrentaríamos como siempre lo hemos hecho”.

Recordó que esta mañana el dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés amenazó con expulsar del partido a quienes voten a favor de la reforma judicial y rechazó que dicha iniciativa lleve a México a una dictadura.

“No es con descalificaciones, no es con amenazas, no es con linchamiento como se puede convencer a un parlamentario de que vote en un sentido o en el otro. Eso no es democrático, tampoco es con campañas en las redes sociales, la democracia no se hace en los likes, la democracia se hace en los votos”, remarcó Yunes.

“Tampoco es democrático llevar un grupo de rebaño”.

“Yo quiero señalar algo, se equivocó rotundamente Marko Cortés, él prejuzgó, nunca se le dijo en qué sentido va a votar Miguel o yo, en su caso (...) y lo que encontramos hoy fueron agresiones en los medios, amenazas de expulsión, señalamientos de cobardía y traición, en lugar de esperar el sentido del voto”, criticó.

Cuestionado por la prensa sobre el sentido de su voto y si será el mismo que su hijo cuando junto a la bancada panista aclaró que sería en contra de la reforma judicial, Yunes Linares aclaró: “somos dos individuos distintos”.

“Yo estoy en el Partido Acción Nacional y tengo derecho a disentir y vuelvo a repetir, en la esencia del Partido Acción Nacional está el respeto a la dignidad humana, está en el artículo primero de la declaración de los postulados y principios del PAN”, dijo al tiempo de pedir paciencia y esperar el sentido de su voto en la tribuna del Senado.