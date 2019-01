Militantes ven un PRD sin rumbo

Ante la nueva conformación política del país, los cambios emprendidos por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para transformarlo y buscar ser atractivo a la ciudadanía no serán suficientes, pues "no tiene futuro", afirman voces al interior del Sol Azteca tras su derrota en el pasado proceso electoral de 2018.

“Hagan lo que hagan el PRD no sobrevivirá, ya que en este momento se encuentra en un cuarto lugar, muy por debajo del PRI. No hay dirigencia, ni rumbo y la dirección colectiva que hoy está en funciones obedece sólo a sus dirigentes. También ocho secretarios del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD que fuimos desconocidos por no apoyar los cambios, impugnamos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hoy esperamos la resolución”, denunció la exsecretaria de Organización y Enlace de ese partido, Brisa Gallegos Angulo.

“Mientras sigan dirigiendo los mismos -Silvano Aureoles, Héctor Bautista y los Chuchos- yo ya no le veo futuro... El día que podamos concentrar y llamar a las bases entonces podremos decir que estaremos avanzando y que estamos haciendo cosas diferentes, por lo pronto al PRD yo no le veo futuro”, declaró.

Gallegos Angulo puntualizó que “sus integrantes emigrarán en su totalidad a Morena. No tiene líderes de peso y sus días están más que contados”, dijo además que los que no se afilien a éste buscarán formar otro partido o participar como independientes en los próximos comicios, por lo que “tal vez en 2021 sea la última vez que veamos el escudo del Sol Azteca en la boleta electoral”.

Además, alertó que las renuncias dentro del PRD son preocupantes, ya que en estados como Campeche ya no cuentan con legisladores de este partido, y declaró que en 10 comités estatales ya no tienen integrantes por lo que no funcionan y “genera una inestabilidad política”.

ACTUALIZARÁN PADRÓN CON DATOS BIOMÉTRICOS

Sin embargo, para la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, la nueva dirigencia nacional compuesta de cinco integrantes y no 25 como funcionaba anteriormente - hoy ya en funciones- , se pronunció en contra de esa visión, pues sus integrantes consideran que se ha generado una nueva dinámica al interior del partido y que los cambios han sido favorables, al eliminar a las corrientes del partido y a la pesada burocracia.

“Vamos hacer un partido más ligero y no será más ese partido anquilosado de cinco, seis o siete millones de militantes. Seremos un partido ligero de una militancia fresca y de convencer a la gente sobre nuestras ideas. El PRD tiene que convertirse en el partido de la Comunicación. Vamos a trabajar en ello para que en estos meses cuando lleguemos el Congreso Nacional podamos plasmar este nuevo modelo de partido”, dijo Ángel Ávila Romero, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD.

Ávila también anunció que el PRD colabora con el Instituto Nacional Electoral para actualizar su padrón con datos biométricos e información TI, ordenamiento de información y su desplazamiento por redes sociales y medios de comunicación, con lo que se realizará su elección interna con un sistema similar al empleado para los candidatos independientes en las pasadas elecciones federales.