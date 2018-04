Militarizar la frontera es una decisión hostil de Trump, asegura Anaya

Veracruz, Ver; 6 de abril.-El candidato a la Presidencia de la República por la coalición "Por México al Frente" (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya Cortés, consideró como hostil la decisión del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la militarización de la frontera con México.



"Quiero reiterar nuestra más absoluta y enérgica condena a esta decisión hostil del Presidente de los Estados Unidos, una decisión que además no fue precedida por provocación alguna de nuestro Gobierno, de nuestro país", dijo.

En conferencia de prensa desde un reconocido café del puerto de Veracruz, reiteró que este es un momento de unidad nacional, ya que frente a las "amenazas y decisiones hostiles" del presidente del país vecino, México debe formar un solo frente.

"Debemos estar todos unidos, cerrar filas y entender que este no es un asunto de campañas ni de partidos, este es un asunto de país que requiere unidad nacional, desde la coalición 'Por México al Frente' reiteramos nuestra disposición de estar unidos frente a estos ataques, frente a estas amenazas", expuso.

Respecto a las presuntas presiones del crimen organizado en Chilapa, Guerrero, para que candidatos pertenezcan a estos grupos, Anaya Cortés respondió que "no tengo información de que nuestra coalición haya recibido presiones específicas en ese sentido, pero en cualquier caso quiero reiterar que bajo ninguna circunstancia debemos ceder a presión alguna del crimen organizado, reitero que no es pactando y negociando con los criminales como se resuelven los problemas de seguridad pública".

Cuestionado en torno a los hechos sucedidos en días pasados en el penal de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de Los Reyes, refirió que este suceso ratifica la necesidad de una profunda reforma al sistema penitenciario nacional.

"Este no es un problema exclusivo de una región del estado o de un estado en particular, es un problema de órden nacional, recuerden ustedes que aproximadamente el 80% de los penales en nuestro país tienen alguna forma de autogobierno, se trata no de un problema de Veracruz, sino de un problema estructural de la República Mexicana. No es adecuado que haya estos niveles de autogobierno y que en más del 50% haya involucramiento en la planeación de los secuestros", expuso.

El candidato se comprometió a concluir las obras del nuevo Puerto de Veracruz, incluyendo la segunda etapa del mismo, ya que su término se triplicará su capacidad generando hasta 40 mil empleos directos y 100 mil indirectos.

Por otra parte, reconoció el trabajo que realizan los integrantes de la Marina Armada de México y el Ejército Mexicano respecto a la protección de la población veracruzana y mexicana.

"Ahora que estamos cerca del alma mater de la Marina, está aquí cerca la Heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo para hacer un muy sincero reconocimiento a la Marina Armada de México por las labores del cuidado de la población en el estado de Veracruz y de toda la República Mexicana, nuestro reconocimiento extensivo al Ejército Mexicano", expresó.

Anaya Cortés reconoció, además, el trabajo del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, al mencionar que ha generado un proceso de transformación que ha logrado iniciar en la entidad.

"Quiero también reconocer al pueblo de Veracruz porque este cambio que se ha logrado después de más 80 años es de todas y todos los veracruzanos, es un cambio que apenas está comenzando, esta administración a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares tiene como objetivo central estabilizar al estado a partir del auténtico desastre recibido por la administración de Javier Duarte, uno de los gobernantes más corruptos en toda la historia de nuestro país", opinó.

Consideró que los próximos seis años serán de transformaciones profundas y cambios que los veracruzanos demandan